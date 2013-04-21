انتخابات در جمهوری اسلامی مظهر بارز مردم سالاری دینی است

بهزاد علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خلق حماسه سیاسی، توفیق وافتخار بی بدیلی است که مسئولیت آن در این سال برعهده مردم است و ما هر سال شاهد برگزاری یک انتخابات باشکوه درکشور بوده ایم که مردم با این حضور خود برگ زرینی را برافتخارات کشور می افزایند.

وی به تقارن دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد وعنوان کرد: اجرای این دوانتخابات نیازمند دقت بیشتری است و وظیفه مجریان ودست اندرکاران این است که انتخاباتی خطیرتر ازانتخابات پیشین برگزار کنند.

فرماندار دهلران به اهمیت روز 24 خرداد ماه اشاره کرد و اضافه کرد: روز24 خرداد سال جاری خلق حماسه ماندگار ملت فهیم ایران اسلامی دراین دو رویداد مهم سیاسی یعنی انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای اسلامی شهر وروستاست.

بهزاد عیزاده ادامه داد: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای اسلامی شهر وروستا در شهرستان دهلران اندیشیده شده است.

وی به روز ارتش جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و بیان داشت: ارتش جمهوری اسلامی بواسطه اسلامی بودن، ولایی بودن ومردمی بودن ازارتش های مقتدر و توانمند درجهان است.

فرماندار دهلران با بیان اینکه امروز ارتش جمهوری اسلامی در اوج توانمندی ،اقتدار، هوشیاری وتبعیت از فرماندهی معظم کل قوا درمقابل دشمنان ایستاده است افزود: دستاوردهای ارتش درعرصه های نظامی نشان از توانمندی و کارآمدی نیروهای انقلابی و متخصص نظامی درتولید انواع تجهیزات نظامی با استفاده دانش بومی است.