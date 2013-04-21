  1. استانها
  2. ایلام
۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۲۰

علیزاده:

انتخابات در جمهوری اسلامی مظهر بارز مردم سالاری دینی است

انتخابات در جمهوری اسلامی مظهر بارز مردم سالاری دینی است

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار دهلران به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا اشاره کرد و گفت: انتخابات در جمهوری اسلامی مظهر بارز مردم سالاری اسلامی و احساس مسئولیت مردم درتعیین سرنوشت خود را نشان است.

بهزاد علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خلق حماسه سیاسی، توفیق وافتخار بی بدیلی است که مسئولیت آن در این سال برعهده مردم است و ما هر سال شاهد برگزاری یک انتخابات باشکوه درکشور بوده ایم که مردم با این حضور خود برگ زرینی را برافتخارات کشور می افزایند.

وی به تقارن دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد وعنوان کرد: اجرای این دوانتخابات نیازمند دقت بیشتری است و وظیفه مجریان ودست اندرکاران این است که انتخاباتی خطیرتر ازانتخابات پیشین برگزار کنند.

فرماندار دهلران به اهمیت  روز 24 خرداد ماه اشاره کرد و اضافه کرد: روز24 خرداد سال جاری خلق حماسه ماندگار ملت فهیم ایران اسلامی دراین دو رویداد مهم سیاسی یعنی انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای اسلامی شهر وروستاست.

بهزاد عیزاده ادامه داد: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای اسلامی شهر وروستا در شهرستان دهلران اندیشیده شده است.

وی به روز ارتش جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و بیان داشت: ارتش جمهوری اسلامی بواسطه اسلامی بودن، ولایی بودن ومردمی بودن ازارتش های مقتدر و توانمند درجهان است.

فرماندار دهلران با بیان اینکه امروز ارتش جمهوری اسلامی در اوج توانمندی ،اقتدار، هوشیاری وتبعیت از فرماندهی معظم کل قوا درمقابل دشمنان ایستاده است افزود: دستاوردهای ارتش درعرصه های نظامی نشان از توانمندی و کارآمدی نیروهای انقلابی و متخصص نظامی درتولید انواع تجهیزات نظامی با استفاده دانش بومی است.

کد مطلب 2036987

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها