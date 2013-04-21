صلح و آشتی بین دو طایفه بزرگ در شهرستان ریگان بعد از گذشت 15سال

به گزارش خبرنگار مهر، دو طایفه بزرگ هاشم زهی و سابکی که سالها با یکدیگر درگیری و نزاع داشتند پس از 15 سال با حضور تمام سران طوایف شهرستان ریگان ومسولین این شهرستان در مسجد جامع این شهرستان صلح واشتی کردند.

در حاشیه این مراسم حجت الاسلام علی حیدری نسب امام جمعه این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شرایطی که اکنون در ام القرای اسلام وایران اسلامی می بینیم ما نیازمند امنیت پایدار هستیم.

وی افزود: با توجه به دشمنهایی که پیرامون ما وجود دارد چه داخلی و چه خارجی ما باید این امنیت پایدار را داشته باشیم.

امام جمعه ریگان گفت: زیر بنای حماسه وحماسه سیاسی واقتصادی امنیت است که به فضل الهی این امنیت در کشور وخصوصا در شهرستانهای شرقی استان وجود دارد.

حجت الاسلام حیدری نسب افزود: با توجه به اینکه مختصر کدورتی بین دو طایفه بزرگ هاشم زهی وسابکی وجود داشت که با وساطت سران طوایف این شهرستان این کدورتها برطرف و به صلح و اشتی انجامید وهمدلی واتحاد خاصی بین این دو طایفه ایجاد شد.

مجید اعتمادی فرماندا ر ریگان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بعد از گذشت 15سال درگیری که بین دو طایفه بزرگ هاشم زهی وسابکی در شهرستان ریگان وجود داشت با وساطت ریش سفیدان سران طوایف و روحانیون شاهد صلح واشتی بین این دو طایفه بودیم.

وی افزود: در شهرستان ریگان 16طایفه در قبایل مختلف به صورت برادرانه وبا اتحاد وهمدلی در کنار یکدیگر زندگی می کنند وهمه خودشان را یک گروه وطایفه می دانند.

احمد هاشم زهی سرطایفه هاشم زهی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: خداوند متعال را شاکریم که این بستر فراهم شد که در کنار اساتید روحانیون بین دو طایفه هاشم زهی صلح واشتی ایجاد شد.

دوستمحد سابکی سرطایفه سابکی نیز گفت: خوشحالیم که دو قوم سابکی وهاشم زهی که در واقع یکی هستند وبیش از 100تا 200سال این دو قوم با یکدیگر به صورت بردارانه در کنار یکدیگر زندگی می نمودند امروز اشتی وصلح ایجاد شد.