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۱۵ تیر ۱۳۸۴، ۱۱:۲۴

دكتر بدرالزمان قريب

خط پديده اي خود جوش مردمي است

دكتر بدرالزمان قريب استاد دانشگاه خط را پديده اي خود جوش ومردمي عنوان كرد وادامه داد : برخي پيدايش خط ميخي را به داريوش هخامنشي نسبت مي دهد اما نشانه ها مويد اين نكته است كه خط ميخي درميان مردمان قبل از داريوش نيز رواج داشت .

به گزارش گروه فرهنگ وهنر"مهر"  قريب درعين حال تصريح كرد: خط ميخي ايراني راهنما وراهگشاي سايرخطوط كهن بود مثل ايلامي وآشوري است ورازگشايي اين خط به دليل سادگي وتعداد نشانه هاي كم ساده تراست.

وي ادامه داد: خط ميخي ايراني به نوعي مرتبط با زبان اوستايي وسانسكريت است واين مساله شناسايي زمان اين خط توسط باستان شناس وزبان آن توسط زبان شناس بود .

اين گزارش به نقل ازروابط عمومي همايش بين المللي ازلوح تا لوح حاكي است وي به تحولات كمي وكيفي خط درطول تاريخ اشاره كرد ويادآورشد : كاهش هجاها ونشانه ها باعث تكامل خط وساده ترشدن آن واستفاده همگاني شد.

قريب نشانه هاي زباني را زيربناي پيدايش خطوط الفبايي عنوان كرد وگفت: با تعلق هرآواي زبان به يك نشانه خط الفايي شكل گرفت .

کد مطلب 203699

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