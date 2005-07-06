خط پديده اي خود جوش مردمي است

به گزارش گروه فرهنگ وهنر"مهر" قريب درعين حال تصريح كرد: خط ميخي ايراني راهنما وراهگشاي سايرخطوط كهن بود مثل ايلامي وآشوري است ورازگشايي اين خط به دليل سادگي وتعداد نشانه هاي كم ساده تراست.

وي ادامه داد: خط ميخي ايراني به نوعي مرتبط با زبان اوستايي وسانسكريت است واين مساله شناسايي زمان اين خط توسط باستان شناس وزبان آن توسط زبان شناس بود .

اين گزارش به نقل ازروابط عمومي همايش بين المللي ازلوح تا لوح حاكي است وي به تحولات كمي وكيفي خط درطول تاريخ اشاره كرد ويادآورشد : كاهش هجاها ونشانه ها باعث تكامل خط وساده ترشدن آن واستفاده همگاني شد.

قريب نشانه هاي زباني را زيربناي پيدايش خطوط الفبايي عنوان كرد وگفت: با تعلق هرآواي زبان به يك نشانه خط الفايي شكل گرفت .