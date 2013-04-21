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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۳۷

نجار:

آغاز عملیات اجرایی طرح انتقال آب به کرمان/سفر رئیس جمهور به کرمان

آغاز عملیات اجرایی طرح انتقال آب به کرمان/سفر رئیس جمهور به کرمان

کرمان - خبرگزاری مهر: استاندار کرمان از آغاز چهارمین دور سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان کرمان خبر داد و گفت: طی این سفر عملیات اجرایی طرح انتقال آب از خلیج فارس به استان کرمان اجرایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار شنبه شب در شورای اداری استان کرمان از سفر رئیس جمهور و هیئت دولت طی روزهای آینده به استان کرمان خبر داد و گفت: طی این سفر جلسه هیئت دولت و کارگروه معدن و توسعه کشاورزی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه طی این سفر عملیات اجرایی پروژه‌ انتقال آب از خلیج فارس به استان کرمان آغاز می شود، گفت: این طرح حرکتی در راستای خلق حماسه اقتصادی است.

نماینده عالی دولت در استان کرمان با اشاره به افزایش آمار مسافران نوروزی کرمان طی سال جاری تصریح کرد: این امر نشاندهنده  عملکرد مناسب ستاد تسهیلات نوروزی استان کرمان است.

وی همچنین یادآور شد: طی ایام نوروز تلفات جاده‌ای در استان کرمان 47 درصد کاهش یافت.

نجار با اشاره به نامگذاری سال جاری تحت عنوان" حماسه سیاسی حماسه اقتصادی" اظهار داشت:  باید در این سال با شرکت پرشور در انتخابات حماسه سیاسی را خلق کنیم.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه همگان به این انتخابات چشم دوخته اند، افزود: ملت ایران بار دیگر با حضوری پرشور در انتخابات پیش رو حمایت و پشتیبانی خود از نظام را منصه ظهور می رسانند.

وی بر لزوم حضور آگاهانه مردم در انتخابات تاکید کرد و افزود: کاندیداها باید رعایت اخلاق انتخاباتی را مدنظر قرار دهند.

استاندار کرمان با اشاره به لزوم توجه کاندیداها به سه رکن بصیرت، اخلاق و معنویت گفت: کاندیداها باید در تبلیغات صادق بوده و نباید به تخریب رقبای خود بپردازند.

وی با اشاره به برگزاری همزمان دو انتخابات شوراهای اسلامی و ریاست جمهوری افزود: باید تمام توان خود را برای برگزاری انتخابات به بهترین شکل ممکن و در شان نظام به کار گیریم.
 

کد مطلب 2037000

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