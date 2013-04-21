آغاز عملیات اجرایی طرح انتقال آب به کرمان/سفر رئیس جمهور به کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار شنبه شب در شورای اداری استان کرمان از سفر رئیس جمهور و هیئت دولت طی روزهای آینده به استان کرمان خبر داد و گفت: طی این سفر جلسه هیئت دولت و کارگروه معدن و توسعه کشاورزی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه طی این سفر عملیات اجرایی پروژه‌ انتقال آب از خلیج فارس به استان کرمان آغاز می شود، گفت: این طرح حرکتی در راستای خلق حماسه اقتصادی است.

نماینده عالی دولت در استان کرمان با اشاره به افزایش آمار مسافران نوروزی کرمان طی سال جاری تصریح کرد: این امر نشاندهنده عملکرد مناسب ستاد تسهیلات نوروزی استان کرمان است.

وی همچنین یادآور شد: طی ایام نوروز تلفات جاده‌ای در استان کرمان 47 درصد کاهش یافت.

نجار با اشاره به نامگذاری سال جاری تحت عنوان" حماسه سیاسی حماسه اقتصادی" اظهار داشت: باید در این سال با شرکت پرشور در انتخابات حماسه سیاسی را خلق کنیم.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه همگان به این انتخابات چشم دوخته اند، افزود: ملت ایران بار دیگر با حضوری پرشور در انتخابات پیش رو حمایت و پشتیبانی خود از نظام را منصه ظهور می رسانند.

وی بر لزوم حضور آگاهانه مردم در انتخابات تاکید کرد و افزود: کاندیداها باید رعایت اخلاق انتخاباتی را مدنظر قرار دهند.

استاندار کرمان با اشاره به لزوم توجه کاندیداها به سه رکن بصیرت، اخلاق و معنویت گفت: کاندیداها باید در تبلیغات صادق بوده و نباید به تخریب رقبای خود بپردازند.

وی با اشاره به برگزاری همزمان دو انتخابات شوراهای اسلامی و ریاست جمهوری افزود: باید تمام توان خود را برای برگزاری انتخابات به بهترین شکل ممکن و در شان نظام به کار گیریم.

