گلستان در صنعت ذخیره سازی گندم  کمبودی ندارد

سیاوش حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمامی مراکز نگهداری و خرید گندم در استان گلستان برای اجرای هرچه کیفی تر طرح خرید تضمینی گندم مازاد بر مصرف گندمکاران گلستانی در آمادگی کامل به سر می برند .

وی اظهار داشت: در سال زراعی جاری استان گلستان با سطح زیر کشت حدود 357 هزار هکتار که از سوی سازمان جهاد کشاورزی اعلام شده است توانسته جایگاه ممتازی در این زمینه به خود اختصاص دهد.

وی افزود: حاصلخیزی خاك ، شرایط آب و هوایی مناسب، خرید تضمینی گندم توسط دولت با قیمت متعادل از جمله فاکتورهایی هستند که کشاورزان در گلستان را راغب به کشت بیش از پیش این محصول استراتژیک می کند.

عضوهیئت مدیره شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور در ادامه گفت : در حال حاضر کارشناسان واحد آزمایشگاه و واحد بازرگانی این اداره کل با برگزاری نشست های کارشناسی تمامی مقدمات امر خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز گندمکاران گلستانی را به نحو احسن به پایان رسانده اند .

حسین پور در رابطه با توان ذخیره سازی غلات در استان گلستان یادآور شد : مراكز ذخیره سازی استاندارد گندم طی چند سال اخیر، از رشد قابل توجهی برخوردار بوده به طوری كه در حال حاضر این ظرفیت، یك میلیون و 134 هزارتن است كه 257 هزار تن در بخش دولتی و877 هزارتن در بخش خصوصی است.

وی افزود: سهم سیلوهای عمودی اعم از بتنی و فلزی از این میزان نیز 444 هزار تن است.

به گفته وی، با استاندارد سازی بیش از پیش سیلوها و انبارهای مكانیزه در سطح کارخانجات استان می توان شاهد ارتقای سطح كیفی مراكز خرید و نگهداری این محصول مهم و استراتژیك در استان گلستان در فصل خرید سال 92 باشیم .