اعتراض کارکنان استانداری کهگیلویه و بویراحمد به عدم پرداخت مطالبات معوقه‌

به گزارش خبرنگار مهر، این افراد در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و پرداخت نشدن مطالباتشان بر سرکار حاضر نشدند. تجمع کنندگان پس از حضور سید حسین صابری استاندار استان به بیان مشکلاتشان پرداختند و خواستار گفتگوی نمایندگان آنان با صابری شدند.

با این حال با درخواست صابری همه تجمع کنندگان به نمازخانه استانداری رفتند تا در آن محل به بیان مشکلات خود بپردازند. کارکنان استانداری و فرمانداری بویراحمد در این نشست به بیان برخی مشکلات خود از جمله مشکلات مالی و معیشتی ناشی از تورم، عدم پرداخت مطالبات رفاهی و اضافه کاری و کم بودن آن نسبت به سایر استان‌ها و وضعیت موجود تورم و گرانی پرداختند.

استاندارهم پس از شنیدن صحبت‌های کارکنان به پاسخگویی در این خصوص و بیان پاره از مشکلات مالی دولت در استان پرداخت.

یکی از مسئولان استانداری کهگیلویه و بویراحمد در خصوص این تجمع به خبرنگار مهر گفت: این تجمع سیاسی نبوده و صرفا یک تجمع آرام در خصوص مشکلات معیشتی کارکنان بوده است. وی افزود: خود کارکنان نیز عنوان کردند که علت تجمع مشکلات معیشتی است و ارتباطی به مسائل باندی و سیاسی ندارد.

این مقام مسئول تصریح کرد: برخی شایعات هم مبنی بر تنش و درگیری فیزیکی در این تجمع واقعیت ندارد. این تجمع پس از صحبت‌های استانداربه پایان رسید و کارکنان به محل کار خود بازگشتند.