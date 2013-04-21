تمرینات صبا از سر گرفته شد / بدنسازی در جام جم و تمرین در قیانوری

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری دیدارهای هفته دوم از دور برگشت مرحله گروهی مسابقات فصل جاری لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا در روزهای سوم و چهارم اردیبهشت ماه، بازی فینال جام حذفی و همچنین در پیش بودن سه بازی مهم و سرنوشت ساز برای تیم ملی فوتبال کشورمان در انتخابی جام جهانی همگی موجب شده اند تا هفته های پایانی لیگ برتر با التهاب و البته بی برنامگی های زیادی همراه باشد.

دیدارهای هفته سی و دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور روز بیست و ششم فروردین ماه به پایان رسیده است اما تیم های لیگ برتری باید در هفته سی و سوم لیگ برتر از روز پانزدهم اردیبهشت ماه به میدان بروند یعنی اینکه تیم ها با استراحت اجباری تقریبا سه هفته ای مواجه شده اند که این در هیچ جای دنیا مرسوم نیست.

به هر حال این برنامه ریزی موجب شده است تا بسیاری از تیم های لیگ برتر برای فصل آینده خود نیز از هم اکنون دغدغه زیادی داشته باشند زیرا دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور روز بیستم اردیبهشت ماه به پایان می رسد در حالی که سیزدهمین دوره لیگ برتر قرار است از روز بیستم تیرماه با شرکت 16 تیم آغاز شود.

در این بین تیم فوتبال صبای قم که فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور را با نوسانات زیادی به دو هفته پایانی رسانده است، از امروز تمرینات خود را آغاز کرد تا بلکه بتواند با کسب پیروزی در دو بازی باقی مانده لیگ برتر جایگاه خود در لیگ دوازدهم را ارتقاء بدهد.

صبای قم در حال حاضر تیم رده هشتم جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور است که از 32 بازی قبل خود 10 پیروزی، 14 تساوی و هشت باخت در کارنامه دارد و در حال حاضر با تیمی که قرار است در هفته سی و سوم با آن بازی کند یعنی راه آهن شهرری در عدد 44 هم امتیاز است اما به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به شاگردان علی دایی در مکان هشتم ایستاده است.

شاگردان صمد مرفاوی بعد از پیروزی دو بر یک مقابل تیم فوتبال سایپا البرز در دیدار خانگی هفته سی و دوم لیگ برتر که روز بیست و سوم فروردین ماه در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار شد، هشت روز استراحت کرده اند و از امروز تمرینات خود را برای مصاف با راه آهن شهرری و مس کرمان از سر می گیرند.

بر اساس برنامه ریزی کادر فنی تیم فوتبال صبای قم، این تیم از امروز یکشنبه اول اردیبهشت ماه، صبح ها در سالن جام جم به کارهای بدنسازی و تقویت جسمانی بازیکنان خود می‌پردازد و در نوبت عصر نیز تمرینات تاکتیکی و کار با توپ زیر نظر مرفاوی، فکری و بختیاری زاده انجام می شود.

