450 کیلوگرم ماده غذایی فاسد در سرعین امحا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی واحد پیش از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه سلامت و بهداشت غذایی در سرعین تصریح کرد: با توجه به گردشگرپذیر بودن این شهرستان تامین بهداشت آن با دقت تمام صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه اکیپهای بازرسی بهداشتی به صورت مداوم در این شهرستان از امکان توزیع، فروش و تهیه مواد غذایی بازدید می کنند، اضافه کرد: این موضوع موجب شناسایی مواد غذایی فاسد شده است.

فرماندار سرعین از برخورد قضایی با متخلفان این حوزه خبر داد و افزود: در مرحله اول تذکر شفاهی و در مراحل بعدی حتی پلمب واحد تجاری نیز در دستور کار است.

وی با یادآوری بازرسی شبانه روزی اکیپهای بهداشتی در تعطیلات نوروزی ادامه داد: این مهم در آستانه تعطیلات تابستانی نیز تکرار خواهد شد.

واحد عنوان کرد: تامین سلامت و بهداشت امکان عمومی از جمله مواردی است که در برنامه های آماده سازی تعطیلات تابستانی اولویت ویژه دارد.