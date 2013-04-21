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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۴۱

پس از شکست مقابل الاتحاد عربستان؛

نفت و گاز امیدیه برای صعود به مصاف الکویت می‌رود

نفت و گاز امیدیه برای صعود به مصاف الکویت می‌رود

در ادامه نهمین دوره مسابقات واترپلوی باشگاه‎های آسیا تیم نفت و گاز امیدیه امروز یکشنبه برای صعود به دور بعد به مصاف الکویت کویت می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم نفت وگاز امیدیه تنها نماینده ایران در نخستین دیدار نماینده سریلانکا را شکست داد و در دومین دیدار خود با نتیجه نزدیک  13 بر 14 به باشگاه الاتحاد عربستان که از بازیکنان اروپایی مطرحی در ترکیب خود بهره می‌برد، شکست خورد.

اما این رقابتها امروز یکشنبه پیگیری می‌شود و نماینده ایران به دیدار باشگاه الکویت کویت می‌رود، نتیجه این بازی تاثیر بسیار زیادی در صعود یکی  از این دو تیم به دور دوم دارد.

گروه‌بندی این مسابقات به شرح زیر است:
گروه A: ساتريته لبنان، آستانا قزاقستان، القادسیه عربستان، كازما کویت
گروه B: نيوی سریلانکا، نفت و گاز امیدیه، الاتحاد عربستان والكويت کویت

این رقابتها سه‌شنبه شب به پایان می‌رسد.

کد مطلب 2037025

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