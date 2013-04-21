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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۲۹

ادای احترام وزیر نیرو به شهدای اندیمشک

ادای احترام وزیر نیرو به شهدای اندیمشک

اندیمشک - خبرگزاری مهر: وزیر نیرو با حضور در مقبره شهدای گمنام شهرستان اندیمشک به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو صبح یکشنبه در آغاز دور چهارم سفرهای استانی هیات دولت به استان خوزستان، باحضور در مقبره شهدای گمنام این شهرستان با قرائت فاتحه و نثار گل به مقام شامخ شهدای این منطقه ادای احترام کرد.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس از پروژه های شهر اندیمشک دیدن کرد.

نامجو در بازدید از پروژه های نیمه تمام از نزدیک در جریان مشکلات و مسائل پیش روی این پروژه ها قرار گرفت.

افتتاح تقاطع غیر همسطح سه راهی سد دز، دیدار با خانواده شهدا و بررسی مشکلات این شهرستان، بررسی پروژه های ناتمام و شرکت در شورای اداری شهرستان اندیمشک از برنامه های سفر وزیرنیرو به شهرستان اندیمشک است.

هیات دولت در دور چهارم سفرهای استانی خود به خوزستان علاوه بر بهره برداری از 32 طرح ماندگار، رفع موانع و مشکلات مصوبات سفرهای گذشته را نیز در دستور کار دارد.

کد مطلب 2037026

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