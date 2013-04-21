وزیر کشاورزی وارد شهرستان شوش شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه نمایندگان مختلف ادارات، ارگان ها و سازمانهای این شهرستان شرکت می کنند.



مهمترین بخش این نشست اظهار نظر مطالبات کشاورزان این شهرستان توسط انجمن صنفی کشاورزان شوش است. راه اندازی کارخانه قند شوش که می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم حدود 11 هزار نفر را مشغول به کار کند و از مصوبات سفرهای قبلی هیئت دولت بود از جمله موضوعاتی است که در این جلسه مطرح می شود.



به گزارش مهر، صبح امروز رئیس جمهوری در دیدار با مردم، سفر به چند شهرستان، حضور در کارگروه‌های کشاورزی و معدن، دیدار با جوانان و نخبگان و افتتاح برخی پروژه‌های مهم استان را از برنامه چهارمین سفر هیات دولت به استان خوزستان برشمرد. این چهارمین سفر هیئت دولت به استان است.