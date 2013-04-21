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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۳۵

ناصری اعلام کرد:

حضور پرشور مردم در انتخابات تبلور حماسه سیاسی است

حضور پرشور مردم در انتخابات تبلور حماسه سیاسی است

بابل - خبرگزاری مهر: نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی گفت: حضور پرشور و میلیونی مردم در انتخابات، حماسه سیاسی را رقم می‌ زند.

حجت الاسلام علی اکبر ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی اظهار داشت:  حضور پرشور مردم، یاس و سرخوردگی استکبار را به همراه دارد.

وی با اعلام اینکه در سال حماسه اقتصادی باید به مجموعه تولید کمک کنیم، افزود: حمایت از بخش های مختلف تولید باید مورد توجه قرار گیرد.

ناصری با اشاره به مسئله راستی‌ آزمایی مشاغل ثبت شده در سامانه رصد، یادآورشد: امیدواریم صحت گزارش را شاهد باشیم.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی افزود: تسهیلاتی که در زمینه اشتغالزایی پرداخت می‌شود باید این مراقبت صورت گیرد که تا ریال آخر به سمت تولید برود.

چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 24 خرداد 92 در ایران اسلامی برگزار می شود.

کد مطلب 2037030

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