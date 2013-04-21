برنامه ريزي در راستاي ارتقاي روز افزون خدمت رساني به زائران و مجاوران مشهد ضروري است

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد حسين فروزان مهر در مراسم تجليل از دست اندركاران استقبال از بهار سال 92، خدمت در استاني كه منتسب به حضرت علي بن موسي الرضا(ع) است را فرصت مغتنمي براي خدمت گزاران دانست و اظهار كرد: بايد از اين فرصت نهايت استفاده را در جهت كسب رضاي خداوند متعال و بندگان او ببريم.

فروزان مهر افزود: با توجه به وجود بارگاه ملكوتي حضرت ثامن الحجج (ع) در مشهد، اين شهر همواره محل رجوع دلهاي عاشق و كانون توجه محبان اهل بيت عصمت و طهارت قرار دارد، به همين جهت خدماتي كه در اينجا ارائه مي شود بايد متناسب با جايگاه و شان خراسان رضوي به عنوان پایتخت معنوی ایران اسلامی باشد.

وي با اشاره به خدمات مناسب شهرداري در زيبا سازي، نظافت، نصب المان هاي متنوع فرهنگي، گل آرايي و آمادگي تمامي حوزه هاي خدمات شهري اعم از حمل و نقل، اورژانس، آتش نشاني و ساير حوزه هاي مربوطه، آن را كاري بديع و الگويي براي مديريت شهري توصيف كرد.

استاندار خراسان رضوي توفيقات به دست آمده را حاصل همكاري، وحدت و انسجام بين مديران دستگاه هاي اجرايي دانست و گفت: كسب توفيق در يك حوزه مستلزم حركت جمعي است كه اين مهم در مديريت شهري مشهد محقق گرديده است.

فروزان مهر با اشاره به رويكرد دولت مبني بر عدم اتكاء شهرداري ها به بودجه هاي دولتي بر لزوم برنامه ريزي در جهت خود كفايي شهرداري ها تاكيد و بهترين راه برون رفت از آن و ارتقاي شاخصه هاي توسعه شهري را جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي توصيف كرد.

وي بيان كرد: استفاده از روشهاي نوين درآمدي، تسهيلات بانكي، اوراق مشارکت و همچنين ظرفيت سرمايه گذاري بخش خصوصي از جمله راه هایی است كه مي تواند به شهرداري در راستاي خود كفايي كمك كند.

استاندار خراسان رضوي با اشاره به ظرفيت هاي متنوع استان در زمينه هاي توريسم درماني، مذهبي و گردشگري بر استفاده بهينه از اين فرصت ها در جهت توسعه اقتصادي و كسب درآمد تاكيد كرد.

فروزان مهر تدوين برنامه هاي توسعه اي در قالب مدل هاي جامع و تفضيلي به لحاظ بارگذاري مولفه ها و متغيرها با در نظر گرفتن رشد و توسعه متوازن مناطق و نواحی را از جمله فاکتورهای اصلي در ادبيات عمران شهري دانست و گفت: عدم توجه به آن، پديده حاشيه نشيني و بافت فرسوده شهري را به دنبال داشته است كه ساماندهي و ممانعت از گسترش آنها با جديت دنبال مي شود .

وي با اشاره به برگزاري چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در آينده نزديك افزود: در اين دوره تعداد اعضاي شورا در مشهد از 11 نفر فعلي به 25 نفر افزایش خواهد يافت و در مجموع 14 هزار نفر عضو اصلي و علي البدل در استان به شوراهاي اسلامي شهر و روستا راه خواهند يافت.

استاندار خراسان رضوي اظهار اميدواري كرد: در يك فضاي رقابتي و سالم شاهد انتخاب افرادي اصلح متعهد و توانمند باشيم تا بتوانند مسير كنوني را با قوت و قدرت بيشتري دنبال كنند.