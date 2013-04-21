100 ناظر در نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان شیروان فعاليت مي كنند

حبیب الله گوهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان در شیروان از سال 1382 فعالیت خود آغاز كرده است، افزود: هم اکنون تعداد 247 نفر عضو عادي و دارای پروانه در بخش های مختلف نمايندگي سازمان نظام مهندسي ساختمان شيروان در رشته های عمران، معماری، برق، مکانیک، نقشه برداری و شهرسازی فعالیت دارند.

وي اضافه كرد: از اين تعداد 100 مهندس در رشته هاي فوق الذكر داراي پروانه بوده و فعاليت هاي نظارتي را در اين شهرستان انجام مي دهند.

گوهری در ادامه مهمترین هدف این نمایندگی را نظارت و کنترل بر ساخت و سازهای شهری و الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان با هماهنگی شهرداری و اداره راه و شهرسازی ذكر كرد و گفت: همکاری خوب مردم و ناظرین در زمينه ساخت و سازهای این شهر در طول یک سال گذشته بسیار مطلوب بوده است .

رئیس نمایندگی سازمان نظام مهندسی شیروان مهمترین فعالیت های یکسال گذشته این واحد را صدور پایان کار، طراحی و محاسبات و نظارت نقشه ها به میزان 130 هزار مترمربع و ارائه خدمات گاز رسانی در بعد نظارت بر امور گازرسانی در سطح شهرستان با هماهنگی شرکت گاز عنوان نمود.

وی در خصوص رويه فعاليت این نمایندگی نيز اظهار داشت: متقاضی با ارائه دستور تهیه نقشه از طرف شهرداری به نظام مهندسی معرفی خواهد شد، سپس این نمایندگی پس از طی مراحل قانونی، پرونده مورد نظر را به دفاتر طراحی ومحاسبات ارجاع خواهد داد که پس از تهیه نقشه جهت تعیین ناظر و تایید نهایی به نظام مهندسی ارجاع و جهت صدور پروانه به شهرداری ارسال می شود.

گوهري در مورد فعالیت هاي نظارت بر گاز رسانی این واحد نيز گفت: این واحد با هماهنگی های انجام شده با شرکت گاز و مجمع امور صنفی و اتحادیه گازرسانی برای متقاضیان شهر و روستاها تسهیلاتی ویژه را در نظر گرفته است.

وي اضافه كرد: در اين زمينه پس از تشکیل پرونده در اتحادیه گازرساني ناظر گاز توسط نظام مهندسی معرفي شده و پاسخ لازم نيز در مدت سه روز به متقاضي ارائه خواهد شد كه اين مراحل در مقایسه با مرکز استان 10 روز سريع تر صورت خواهد گرفت.