جمع آوری 2.5 میلیارد ریال زکات در ریگان

منوچهر آشورزاده در گفتگو با خبرنگار ریگان اظهار داشت: سال گذشته بیش از دو نیم میلیارد ریال زکات از باغات نخیلات شهرستان ریگان جمع آوری شد که نسبت به سالهای گذشته 10درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: این مقدار زکات جمع آوری شده در شهرستان ریگان نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

این مسئول علت افزایش زکات را در شهرستان ریگان تبلیغات از اطلاع رسانی از طریق رسانه ها، تشویق کشاورزان به امر پرداخت زکات، حضور روحانیون در روستاهای شهرستان و مشارکت دهیاران وشوراهای اسلامی روستاها در امر جمع آوری زکات برشمرد و افزود: سال گذشته پنج روحانی در قالب طرح جمع آوری زکات با کمیته امداد این شهرستان مشارکت داشتند.

آشورزاده گفت: زکات جمع آوری شده در شهرستان ریگان صرف ساخت مسجد و خانه عالم در همان روستاهایی که زکات جمع آوری شده است هزینه شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی( ره) گفت: با توجه به اینکه به فصل برداشت گندم در این شهرستان نزدیک می شویم از کشاورزان خواست زکات محصول خود را پرداخت کنند.

آشورزاده بیان داشت: در ریگان بیش از 10عامل جمع آوری زکات حضور دارند.

