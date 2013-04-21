اجرای 385 عنوان برنامه در هفته گرامیداشت مقام زن در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، مریم دهقان پیش از ظهر یکشنبه در آیین افتتاح مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران از برگزاری همایش علمی حقوق زنان، فراخوان مقاله و پژوهش، بررسی دلایل حضور بانوان در عرصه های سیاسی، کارگاه آموزشی فاطمه شناسی، عفاف و حجاب، بهداشت، زنان و سلامت خانواده و زن و اقتصاد خانواده در طول هفته گرامیداشت مقام زن در سطح استان اجرا می شود.

وی تبیین شخصیت فاطمه زهرا(س)، زن، بصیرت، عفاف و بیداری اسلامی، تحکیم بنیان خانواده، حماسه ملی و حماسه اقتصادی برای مدیریت بانوان، نقش بانوان در بیداری اسلامی، عصری با شعر، زن و ارزشهای اسلامی و تعالی جامعه فاطمی، تقدیر از زنان کارآفرین موفق و زنان شاعر و نویسنده، دیدار با خانواده شهدا و ائمه جمعه، بازدید از کارگاه قالی بافی و برگزاری نمایشگاه توانمندی بانوان را دیگر برنامه های هفته زن در استان دانست.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی پخش و نقد فیلم سینمایی نشانه ها و یک قرن، فراخوان مقاله باعنوان زن، ولایت مداری و کرامت انسانی، برپایی چادر غربالگری و چاپ سه نمایشنامه با محوریت زن با عناوین شب شیدا، خالی میان آسمان و حقیقتی درباره مریم را دیگر برنامه های هفته گرامیداشت مقام زن در استان اعلام کرد.

دهقان با تاکید بر لزوم الگوگیری بانوان و دختران از حضرت فاطمه زهرا(س) و با اشاره به اینکه زنان امروز با شناخت ابعاد شخصیتی حضرت زهرا(س) و الگو قرار دادن آن بانوی نمونه اسلام و حفظ کرامت می توانند در تمامی زمینه ها نمود و تبلور داشته باشند، ادامه داد: برنامه های هفته زن نیز باید طوری برنامه ریزی شود که لبیک بر منویات رهبر معظم انقلاب باشد.

ایجاد خیابان پرچم در پارک ائلرباغی ارومیه

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ارومیه از ایجاد خیابان پرچم در پارک ائلر باغی خبر داد و گفت: در این خیابان پرچم حضرت محمد(ص)، امام علی(ع) و فاطمه زهرا(س)، امام زمان (عج)، پرچم جمهوری اسلامی ایران و همه کشورهای جهان نصب می شود که امیدواریم با توجه به افزایش 400 درصدی اعتبارات فرهنگی اجرای برنامه ها در این بخش افزایش یابد.

لطیفه مبین با بیان اینکه به انسان به عنوان محور توسعه پایدار باید نگاه انسان متعالی و متوازن باشد، اعلام کرد: سیستم حاکمیتی در این راستا با افزایش توانمندی افراد و تقویت انگیزه به ویژه در قشر بانوان بعنوان موتور محرکه و توسعه در خانواده و جامعه باشد که ارتقا فعالیتها و توانایی جامعه با اجرای برنامه های فرهنگی محقق می شود. قانونمند شدن فعالیت‌های فرهنگی، لازمه دستیابی به توسعه فرهنگی و اجتماعی ارومیه است.

وی قانونمند شدن فعالیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی، سیاستگذاری و برنامه‌ ریزی متمرکز، اعمال وحدت رویه در روش‌های اجرای برنامه‌ها و متمرکز شدن و تنوع بخشیدن به فعالیت‌های اجرایی را مهمترین لازمه‌های توسعه فرهنگی و اجتماعی شهر ارومیه دانست و با بیان اینکه توسعه مراکز فرهنگی از اولویت‌ها و برنامه‌های مدیریت شهری است، افزود: سکونت قومیت‌های مختلف در این شهر، لزوم برنامه‌ ریزی برای تنوع فعالیتهای فرهنگی با هدف افزایش، تعداد مخاطبان را دو چندان کرده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی ارومیه با بیان اینکه توسعه فرهنگی نباید به شکل سطحی و کوتاه مدت مورد توجه قرار گیرد که این موضوع به زیرساختهای محکم و مداوم فکری نیاز دارد ،ادامه داد: در حقیقت توسعه فرهنگی زمانی در جامعه‌ای تحقق می‌یابد که ذهنیت افراد آن جامعه متحول شده و همگان به امکانات فرهنگی موجود در جامعه به شکل یکسان دسترسی داشته باشند.