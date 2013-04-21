اعلام برنامه های ستاد خدمتگزاران برای حمایت از نامزدهای زن در انتخابات شوراها

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت در جریان نشستی با تنی چند از نمایندگان زن و گروه های فعال در حوزه زنان برحضور فعال و حمایت ستاد خدمتگزاران از گروه ها و برنامه آنان تاکید کرد.

در این نشست تاکید شد: باتوجه به آنکه نیمی از جمعیت جامعه را زنان تشکیل می دهند می تواند بستر و زمینه لازم را برای حضور نمایندگان این قشر در حوزه های شهری فراهم سازد . در حوزه های شهری با ید به گونه ای برنامه ریزی و تصمیم سازی صورت گیرد که بتوان در همه بخش و زمینه ها ضمن ارتقا حضور فعال زنان ، از خلا های موجود نیز کاست .

در این نشست خاطر نشان شد: دقت نظر و هوشمند ی زنان می تواند مهارت زندگی شهری را ارتقاء بخشد و از سوی دیگر حساسیت آنان نسبت به موضوع های شهری سبب خواهد شد تا کمبود های شهربرای این اقشار مد نظر قرارگیرد. توجه به مسایل فرهنگی ، اجتماعی و نقش آموزشی زنان در همه ابعادس شهری می تواند بر ارتقا نقش شهروندی و توسعه شهری بیافزاید.

همچنین در این نشست بر حمایت از زنان فعال در عرصه های اجتماعی و فرهنگی ، بکارگیری زنان نخبه و دانش آموخته در حوزه های شهری و تخصص های مورد نیازحوزه شهری ، فراهم سازی زمینه فعالیت در حوزه های مدیریت شهری با توجه به نیاز ها ، بکارگیری ظرفیت ها و رصد مسایل و مشکلات برای کاهش اسیب های اجتماعی ، حمایت از زنان بد سرپرست و بی سرپرست و ایجاد بانک ایده در حوزه شهری و مولفه های فرهنگی واجتماعی مربوط به این قشر تاکید شد .