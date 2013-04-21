زمان ثبت نام متقاضيان نقل وانتقال فرهنگيان فارس اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا صابري با اعلام اين خبر افزود:شيوه نامه نقل وانتقالات فرهنگيان به تمامي ادارات آموزش وپرورش سراسر استان ارسال شده ونتايج نقل و انتقالات نيز پنجم تيرماه مشخص خواهد شد.



وي با اشاره به اينكه تمام نقل انتقالات براساس نياز وعدم نياز به نيرو كه قبلا توسط ادارات آموزش وپرورش به اداره كل اعلام شده انجام خواهد گرفت، گفت: هرگونه نقل وانتقال خارج از ضوابط وزمان بندي اين شيوه نامه مجاز نبوده و اعلام نياز موردي ممنوع است.



صابري گفت: فرايند نقل اتقلات در ادارات آموزش وپرورش سراسر استان زير نظر كميته اي متشكل ازرئيس اداره ، معاون پشتيباني، معاون شاخه مربوطه،كارشناس امور اداري ، كارشناس آموزش مربوط، كارشناس ارزيابي عملكرد ،كارشناس حراست ،كارشناس آمار ،كارشناس فناوري انجام خواهد گرفت.



رئيس اداره امور اداري وتشكيلات آموزش وپرورش فارس گفت: انتقال تمامي كاركنان رسمي و پيماني واحدهاي آموزشي دوره هاي تحصيلي ابتدايي، راهنمائي ، متوسطه نظري، فني وحرفه اي، كاردانش، آموزش استثنايي (اعم ازاداري وآموزشي) برابرضوابط ومقررات اين شيوه نامه انجام خواهد گرفت.



صابري دارا بودن حكم استخدام رسمي( قطعي ) ياپيماني باحداقل (5 )سال سابقه اشتغال تمام وقت در آموزش وپرورش ياسازمان هاي وابسته به آموزش وپرورش تاتاريخ 31/06/92 كه 3سال از آن پس از استخدام در آموزش و پرورش باشد را از جله شرايط شركت در فرايند نقل وانتقال عنوان كرد.



وي با اشاره به اينكه افرادي كه از سال تحصيلي91-90 به بعد انتقال دائم شده اند به جز ورودي هاي خارج استان تا3 سال تحصيلي نمي توانند مجدداً متقاضي انتقال دائم به داخل استان شوند، گفت: انتقال ازنواحي چهارگانه شيراز به هر منطقه و شهرستان بدون رعايت توقف سه سال بلامانع است.



صابري افزود: مديران و معاونين واحدهاي آموزشي و سرپرست و كمك سرپرست مدارس شبانه روزي وسرپرستان بخش هنرستان ها بايد در رشته تدريس متناسب بامدرك تحصيلي مندرج در جداول نياز و عدم نياز متقاضي انتقال شوند.



رئيس اداره امور اداري وتشكيلات آموزش وپرورش فارس گفت: چنانچه رشته تحصيلي آنان در جداول نياز وعدم نياز وجود ندارد،در رشته تدريس سه سال آخر قبل از اشتغال و انتصاب درسمت مديريت ويا معاونت يا سرپرست متقاضي شوند.



وي افزود:معاونين اجرايي وفناوري مدارس كه در سنوات گذشته بعنوان دفتردار يا متصدي كارگاه وآزمايشگاه اشتغال داشته اند مي بايست طبق جداول نياز وعدم نياز به عنوان معاون اجرايي يا فناوري متقاضي انتقال شوند.



صابري گفت: افرادي كه درحين خدمت برابر ضوابط تغيير پست وتغييررشته شغلي داده يا مدرك تحصيلي بالاتر در رشته ديگر كسب کرده كه منجربه تغييردوره تحصيلي شده تا سه سال نمي توانند متقاضي انتقال شوند وپس از طي اين دوره بايد درآخرين دوره وپست ، متقاضي انتقال شوند.



رئيس اداره امور اداري وتشكيلات آموزش وپرورش فارس با اشاره به اينكه افرادي كه حكم آنان آموزگار است و درهردوره و رشته اي مشغول باشند بايد الزاماً در رشته آموزگاري متقاضي شوند گفت:اين دسته از افرادپس از انتقال در مقصد نيزدر دوره ابتدايي مشغول به كار خواهند شد.



صابري همچنين گفت: آموزگاران درس تربيت بدني يعني افرادي كه عنوان پست آنان درحكم كارگزيني آموزگار درس تربيت بدني است مي بايست به عنوان آموزگار تقاضاي انتقال دهند.



وي در خصوص بقيه افرادي كه رشته تدريس بامدرك تحصيلي آنان متناسب نیست، گفت: اين دسته از افراد بايد رشته اي كه بيشترين ساعات تدريس درسه سال آخر منتهي به 31 شهريور92 راداشته اند انتخاب کنند.



رئيس اداره امور اداري وتشكيلات آموزش وپرورش فارس گفت:هر فرد مي تواند هم متقاضي نقل انتقال داخل استان و هم خارج استان شود و اگر در هر دو مورد منتقل شود اولويت با خارج از استان است مگر اين كه انصراف از انتقال خارج استان را اخذ کند.



صابري با اشاره به اينكه انتقال نيروهاي قراردادي و تعهد خاص منطقه اي و افراد طرحي مشمول اين شيوه نامه نمي شود، گفت: افرادي هم كه تا تاريخ29 اسفند سال 92مشمول بازنشستگي مي شوند نمي توانند متقاضي انتقال شوند.

وي با اشاره به اينكه دبيران دوره راهنمائي كه دروس « ديني و قرآن » و« عربي » تدريس مي کنند مي بايست در رشته ديني وقرآن تقاضاي انتقال نمايند گفت:دبيران دوره متوسطه كه دروس بينش اسلامي وقرآن وفلسفه ومنطق رابا توجه به رشته تحصيلي متناسب تدريس مي نمايند بايد دررشته معارف اسلامي متقاضي انتقال شوند.