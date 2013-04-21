دوره مقدماتي طب سوزني در مشهد برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شکوری صبح يكشنبه در مراسم افتاحیه مرکز مطالعات طب سوزنی شهرستان مشهد که با حضور 195نفر از علاقه مندان طب سوزنی برگزار شد اظهار کرد: طب سوزني با اينكه داراي سابقه قديمي و چند ھزار ساله است، اما اصول آن بسيار مدرن است و معيارھاي علمي بسيار دقيقي در زمينه تشخيص، پيشگيري و درمان بيماريھا ارائه داده است بويژه انجام جراحي بدون بيھوشي، كه عملاً چند گام جلوتر از علوم نوين امروزي قرار دارد .

عضو انجمن طب سوزنی ایران افزود: طب سوزنی به عنوان یکی از روش های درمانی مورد تصویب و تایید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است و از سال 1370این مرکز در کشور فعالیت خود را آغاز كرده است.

عضو اتحادیه گیاهان دارویی مشهد تصریح کرد: پس از انقلاب اسلامی طب سوزنی در ایران مورد بی توجهی و بی مهری زیادی قرار گرفت، نه تنها حامی نداشت بلکه اکثریت مسئولین علمی کشور، نیز در تخریب این طب بسیار تلاش كرد از طرفی تعداد محدودی از مسئولین و اشخاص، با توجه به وجود جو کاملاً منفی و مخالف، در حمایت از این طب تلاش بسیار مثمر ثمر است.

این متخصص طب سوزنی افزود: اگر طب کل نگر در جامعه جا باز کند 30 درصد هزینه های درمانی کاهش پیدا خواهد کرد.

شکوری مدیرکل مرکز مطالعات طب سوزنی ایران نمایندگی شهرستان مشهد بیان داشت: تا20روز دیگر دوره های مبانی و مقدماتی طب سوزنی در مشهد آغاز خواهد شد و دوره های تکمیلی تا 40روز دیگر ثبت نام شروع خواهد شد.

وی بيان کرد: پژوهش کاربردی محور اصلی برنامه های این مرکز در مشهد است و با حمایت های دلسوزان توسعه طب کل نگر استان خراسان رضوی این امر محقق خواهد شد.

شکوری در این مراسم محسن قدیمی باقرآباد را بعنوان قائم مقام این مرکز در مشهد معرفی کرد و افزود: به کمک ايشان که در طی این چند سال زحمات زیادی را جهت خدمت با مردم استان و توسعه طب کل نگر استان داشته اند و می توان ایشان را پدر فرهنگ طب سنتی استان دانست گامی هرچند کوچک در جهت خدمت رسانی به مردم برداریم.

وي همچنین علی اکبر حسینی را به عنوان معاون فناوری اطلاعات مرکز منصوب کرد.

در ادامه همایش محسن قدیمی باقرآباد قائم مقام این مرکز افزود: نخستین گام مرکز مطالعات طب سوزنی مشهد پژوهش در راستای توسعه بهداشت و سلامتی جامعه است.

قائم مقام مرکز مطالعات طب سوزنی ایران نمایندگی شهرستان مشهد بيان کرد: در این مرکز در قالب 5معاونت شروع بکارخواهد کرد که شامل معاونت آموزش، معاونت پژوهش، معاونت فناوری اطلاعات، معاونت نظارت و ارزیابی و معاونت فرهنگی خواهد بود.

وی اولین اقدام اجرایی علمی این مرکز را در مشهد پیوستن به ستاد همایش ملی طب کل نگر خواند و افزود: این مرکز به صورت فعال و رسمی در ششمین همایش ملی طب کل نگر در 20اردیبهشت ماه حضور خواهد داشت.