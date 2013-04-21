به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خواجه سروی صبح امروز در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: برای نخستین بار در طول تاریخ انتخابات ریاست جمهوری کشور با هماهنگی شورای نگهبان و وزارت کشور دانشجویان می توانند در صورت علاقه مندی به عنوان بازرس و ناظر سر صندوق های رای حاضر باشند و برای نخستین بار ناظر برگزاری انتخابات شوند.

وی افزود: در این مرحله معاونت فرهنگی وزارت علوم با همکاری شورای نگهبان و وزارت کشور بخشنامه ای به سراسر کشور ابلاغ می کند تا دانشجویان بتوانند در فرمانداری ها و استانداری های محل زندگی بر اساس هماهنگی های به عمل آمده در این فرایند شرکت کنند.

به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم بنا به آمار شورای نگهبان هم اکنون بیش از 23 هزار نفر از دانشجویان و استادان دانشگاه های کشور به عنوان ناظر با شورای نگهبان و وزارت کشور در زمینه انتخابات همکاری می کنند.

شرط حضور کاندیداها در دانشگاهها

این مقام مسئول وزارت علوم در ادامه با اشاره به فعالیت تشکل های سیاسی و دانشگاه ها، گفت: کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری، نمایندگان آنها یا فعالین سیاسی تنها با مجوز هیات های نظارت در دانشگاه ها می توانند امکان حضور در این محیط ها را برای تبیین برنامه های علمی خود داشته باشند. هیچ یک از این افراد نمی توانند خودشان را بدون هماهنگی دعوت به حضور در دانشگاه ها کنند.

کاندیداها علمی صحبت کنند

وی افزود: در این زمینه حتی مسئولان دانشگاه ها هم این امکان را ندارند زیرا حضور این افراد باید تنها با مجوز هیات های نظارت صورت گیرد. دانشگاه جای نقد و تضارب آرا است اما جای هتاکی به حرمت افراد و نظام نیست و لازم است که کاندیداهای حاضر در دانشگاه ها حتما علمی صحبت کنند.

خواجه سروی در ادامه با بیان اینکه ما از دانشگاه های سیاسی استقبال می کنیم، به تعداد تشکل های سیاسی طی 34 سال گذشته اشاره کرد و گفت: تعداد تشکلها در سال 91 به 253 تشکل افزایش داده شد.

دانشگاهها و خوابگاهها در ایام انتخابات به فعالیت خود ادامه می دهند

وی همچنین با اشاره به تداخل انتخابات ریاست جمهوری با امتحانات پایان ترم نیم سال دوم جاری اظهار داشت: به علت تداخلی که بوجود می آید ممکن است برخی از دانشجویان و اساتید نتوانند در متن انتخابات حضور داشته باشند. امسال تدابیری اندیشیده شد تا امتحانات پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به پایان برسد. ضمن اینکه دانشگاه ها و خوابگاه ها در ایام انتخابات به فعالیت خود ادامه خواهند داد تا دانشجویان خود شاهد روند برگزاری انتخابات و حضور مردم در صحنه های دانشگاهی برای رای دادن باشند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در خصوص تعطیلی خوابگاه ها در ایام انتخابات تاکید کرد: روند فعالیت خوابگاه ها در ایام انتخابات مثل سالهای گذشته است اگر چه امتحانات دانشگاه ها 20 خرداد به پایان می رسد عملا تا 24 خرداد اتفاقی رخ نخواهد داد که دانشجویان نگران تعطیلی خوابگاه ها برای حضور در فعالیت های انتخاباتی باشند.