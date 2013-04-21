به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدمهدي انصاري در جلسه ستاد بزرگداشت نيم قرن قيام الهي 15 خرداد، با اشاره به جايگاه ويژه و نمونه امام خميني(ره) در به ثمر نشستن انقلاب اسلامي اظهار داشت: امام خميني(ره) موجب احياي فرهنگ ناب شيعي و رشد و بالندگي اين فرهنگ در نظام اسلامي شد.

وي نقش مردم قم را نيز در آغاز روند شكل گيري انقلاب و به ثمر نشستن اين شجره طيبه بي بديل خواند و تصريح كرد: قيام مردم قم در 15 خرداد سال 42 آغازي بر رشد فرهنگ ظلم ستيزي در كشور و نقطه عطفي در تاريخ انقلاب اسلامي است.

معاون استاندار قم ادامه داد: در پنجاهمين سالگرد اين قيام بزرگ، بايد نقش مردم قم در انقلاب و جايگاه قيام مردم قم در 15 خرداد به خوبي تبيين شود.

وي با اشاره به ضرورت تشكيل ستادهاي استاني براي بزرگداشت قيام 15 خرداد مردم قم خاطرنشان كرد: اين بزرگداشت با همكاري دستگاه هاي ملي و استاني برگزار مي شود و هماهنگي هاي لازم براي حضور مسئولان و مهمانان خارجي در مراسم صورت خواهد گرفت.

حجت الاسلام انصاري بر ضرورت جمع آوري اسناد و مدارك موجود در خصوص قيام 15 خرداد تاكيد كرد و افزود: گردآوري و تدوين كتاب خاطرات و اسناد قيام 15 خرداد مردم قم نقش جدي در تبيين اين قيام مهم تاريخ انقلاب دارد.

كميته هاي مختلف ستاد بزرگداشت نيم قرن قيام الهي 15 خرداد در اين جلسه گزارش فعاليت ها و روند برگزاري برنامه را ارائه كردند.

حفظ وحدت و يكپارچگي در روند برگزاري انتخابات

معاون سياسي امنيتي استاندار قم بر ضرورت حفظ وحدت و يكپارچگي در روند برگزاري انتخابات را مورد تاكيد قرار داد.

حجت الاسلام محمدمهدي انصاري در جلسه نشاط اجتماعي انتخابات، با اشاره به دسيسه ها و توطئه هاي دشمنان براي ضربه زدن به نظام مقدس جمهوري اسلامي اظهار داشت: برنامه ريزي مسئولان در جهت خنثي سازي توطئه دشمنان و جلوگيري در تحقق دسيسه آنها در ضربه زدن به نظام و انتخابات امسال باشد.

وي با بيان اينكه تمامي سرويس هاي جاسوسي غرب در صدد ايجاد روندي براي ايجاد خلل در روند انتخابات 92 هستند، افزود: دشمنان كمين كرده اند تا از فرصت انتخابات براي ايجاد تفرقه و فتنه در بين مردم استفاده كنند.

معاون استاندار قم با اشاره به ابعاد مختلف فتنه سال 88 تصريح كرد: بررسي روند رخداد فتنه 88 و چينش نيروهاي دشمن در اين فتنه به خوبي نشان مي دهد از ماه ها قبل دشمن با تمام توان در جهت سازماندهي نيروها و برنامه ريزي براي ضربه زدن به نظام بوده است.

وي تقلب را رمز فتنه دشمن در سال 88 دانست و افزود: دشمن در انتخابات امسال نيز در صدد ايجاد فتنه اي جديد است تا به پايه هاي نظام ضربه بزند.

حجت الاسلام انصاري ضرورت آگاه سازي مردم در خصوص فتنه دشمنان را مورد تاكيد قرار داد و افزود: نبايد اجازه داد توطئه دشمان تحقق يابد و عزم همه مسئولان تحقق حماسه سياسي با حضور حداكثري مردم باشد.

وي با تاكيد بر اينكه با وجود مقام معظم رهبري هيچ گونه فتنه اي توسط دشمنان به نتيجه نخواهد رسيد، خاطرنشان كرد: منويات مقام معظم رهبري همواره مردم را هشيار كرده و از تحقق اهداف دشمنان جلوگيري نموده است.

وي در پايان سخنان خود بر حفظ يكپارچگي و وحدت در روند برگزاري انتخابات را مورد تاكيد قرار داد.

