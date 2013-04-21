پرهیز از تنشها یک وظیفه ملی است/ تخریبها برای آینده کشور پیامدهای سوء دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری صبح یکشنبه در اولین جلسه پیشگیری از جرائم انتخاباتی استان لرستان با اشاره به تحولات مثبت انتخابات پیش رو درمقایسه با انتخابات قبلی اظهار داشت: ارزیابی های کلی نشان می دهد که درانتخابات پیش رو بسیاری از نامزدها ارزش ارتباط گرفتن با رأی دهندگان و توجیه افکار عمومی را در مقایسه با انتخابات گذشته بهتر درک کرده و از طرفی رسانه ها، جراید و سایتهای خبری در سال جدید رویداد انتخاباتی را با مهارت بیشتری پوشش دادند.

وی با بیان اینکه هم اکنون نامزدهای انتخاباتی افراد کارآزموده را برای اداره و سازماندهی ستادهای تبلیغاتی خود به کار گرفته اند، افزود: این افراد می تواند به خوبی آگاهی و اطلاعات لازم را به مردم رسانده و با استفاده از رسانه های دیداری، شنیداری، ارتباط مستقیم و نزدیک با بخش های مختلفی از توده های مردم می توانند به خوبی از عهده امر اطلاع رسانی برآیند اینها تغییرات واقعی و مثبتی هستند که درانتخابات متجلی شده است.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به اینکه در این دوره از انتخابات شمار نامزدهایی که داوطلب به دست گرفتن بالاترین سمت اجرایی کشور شده اند نسبت به انتخابات قبل افزایش یافته است ادامه داد: در این راستا بیم آن می رود که با تقسیم وخُرد شدن بیشتر آرا، نامزدها رای قابل توجهی را به دست نیاورده و سرانجام نمایندگی با رأی اکثریت مردم با مشکل جدی مواجهه شود.

بدری ادامه داد: با محدود شدن عملی تعداد نامزدهای انتخاباتی، قدرت آراء مردم کمتر شکسته و خرد خواهد شد در نتیجه این امر برنده انتخابات تعداد آرا بیشتری را به دست خواهد آورد تا بتواند مصداق واقعی نماینده مردم به شمار آید.

وی با بیان اینکه امروز کشور شرایط حساس و دشواری را تجربه می کند، گفت: برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیازمند فضای آرام و به دور از تنش های قومی و جناحی است.

بدری یادآور شد: پرهیز از تنشها یک وظیفه ملی است و دامن زدن به مسائل سیاسی و حاشیه ای کشور را در معرض آسیبهای مختلف قرار می دهد و در نتیجه تمام مردم متضرر می شوند.

وی تصریح کرد: اگرچه برای رسیدن به پیشرفتهای مطلوب، توسعه و ترقی کشور بازبینی و نقد تمام دیدگاه ها و عملکردهای مختلف اجتناب ناپذیر است اما رقابت برای به دست آوردن آرای مردم و جلب رضایت آنان با تخریب رقیب، دست اندازی های سیاسی، ایجاد جو بدبینی و یأس در بین رأی دهندگان برای آینده کشور و جامعه پیامدهای سویی دارد و بر دامنه بحران می افزاید.

رئیس کل دادگستری استان لرستان ابراز امیدواری کرد که همه دستگاههای ذیربط از همه توانمندی و امکانات خود برای برگزاری انتخاباتی با شکوه و آبرومندانه استفاده کنند.