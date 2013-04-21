38 شعب اخذ رأی در شهرستان اشتهارد پیش بینی شده است

ابوالفضل اینانلو در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: از تعداد 38 صندوق اخذ رأی، 35 شعبه آن ثابت و سه شعبه دیگر سیار خواهد بود.

وی به محل استقرار شعب مذکور نیز اشاره کرد و افزود: اکثر قریب به اتفاق شعبه ها در سطح مدارس این شهرستان فعال می شود.

سه هیئت اجرایی در شهرستان اشتهارد فعال شد

اینانلو در ادامه از شکل گیری سه هیئت اجرایی نیز در سطح این شهرستان خبر داد و گفت: این هیئت ها که به ترتیب در "شهر اشتهارد، بخش مرکزی و یخش رحمانیه" فعال شده اند، مسئولیت اجرای هر چه مطلوب تر انتخابات در روستاها را عهده دار خواهند بود.

وی افزود: همچنین جهت برگزاری هر چه باشکوهتر انتخابات، کمیته های ده گانه ای نیز فعال شده و امیدواریم با توجه به تلاش های صورت گرفته و بصیرت مردم به منظور شرکت در این دوره از انتخابات شاهد برگزاری هرچه بهتر و باشکوه تر انتخابات باشیم.

فرماندار اشتهارد یادآور شد: به منظور رفع هرگونه مشکل و یا ایرادی از شعب اخذ رای بازدید میدانی به عمل آمده و خوشبختانه هیچ مشکلی در برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه وجود ندارد.