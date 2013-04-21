اولویت نوسازی مدارس لرستان تکمیل پروژه های نیمه تمام آموزشی است

حسین اسدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سالجاری مهم ترین اولویت اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان تکمیل و به سرانجام رساندن پروژه های نیمه تمام آموزشی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 154 پروژه نیمه تمام آموزشی در استان وجود دارد افزود: این پروژه ها شامل 821 کلاس درس است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان افزود: زیربنای این پروژه های آموزشی 180 هزار مترمربع است که امیدواریم با همکاری خیرین مدرسه ساز استان این پروژه ها به بهره برداری برسند.

اسدی پور با بیان اینکه از این تعداد پروژه نیمه تمام آموزشی 22 پروژه شامل 195 کلاس درس دارای پیشرفت فیزیکی بالای 50 درصد است، ادامه داد: امیدواریم با همکاری خیرین مدرسه ساز استان این تعداد پروژه تا مهرماه سالجاری به بهره برداری برسند.