ویژه برنامه های روز زمین پاک در منطقه 20 تهران تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره بازیافت منطقه 20 تهران اجرای ویژه برنامه های روز زمین پاک را به منظور ایجاد حساسیت نسبت به حفظ محیط زیست در سطوح مختلف جامعه برشمرد و گفت: به منظور جلب مشارکت دانش آموزان و نهادینه کردن فرهنگ نگهداشت محیط زیست بخش عمده ای از ویژه برنامه های روز زمین پاک با محوریت آموزشهای چهره به چهره در سراهای محله، مدارس، مهدهای کودک و... همزمان با این روز انجام می شود.

کریم گرامی به استقرار کودکانی با لباسهای منقش به شعارهای زیست محیطی در فروشگاه های شهروند و رفاه منطقه 20 تهران اشاره کرد و افزود: توزیع کیسه های بازیافتی جایگزین نایلونهای پلاستیکی توسط کودکان آموزش دیده به شهروندان از اقداماتی است که به منظور ترویج فرهنگ استفاده از مواد تجدید پذیر در مراکز خرید و تجاری این منطقه انجام شد.

وی پاکسازی نمادین بوستانهای شهری توسط دانش آموزان را از دیگر اقدامات این روز برشمرد و بیان داشت: همایش پیاده روی کودکان با حضور 200 نفر از افرادی که در کارگاه های آموزشی شرکت داشته اند با به همراه داشتن شعارهای مرتبط با روز زمین پاک و سردادن شعارهای زیست محیطی در بوستان ماهور بر پا می شود.

پروژه تعریض خیابان شهید مصطفوی و جدولگذاری خیابان شهید مطهری کهریزک اجرا خواهد شد

پروژه تعریض خیابان شهید مصطفوی و جدولگذاری خیابان شهید مطهری کهریزک در سال 92 اجرا خواهد شد.

شهرداری کهریزک در سال 1392 نیز همچون سالهای گذشته به بهبود وضعیت بافت قدیمی شهر کهریزک اهمیت ویژه ای داده و پروژه هایی با هدف ارتقای مؤلفه های خدمات شهری را در این مناطق از شهر تعریف و اجرا خواهد کرد.

پروژه تعریض خیابان شهید مصطفوی و جدولگذاری در بخش از خیابان شهید مطهری واقع در شهر کهریزک نیز از جمله این پروژه ها هستند پروژه تعریض خیابان شهید مصطفوی به طول تقریبی 300 متر شامل تعریض خیابان و زیرسازی، آسفالت و جدولگذاری در طول پروژه است.

در ضلع شمالی ابتدای خیابان شهید مطهری روبروی آسایشگاه سالمندان ریحانه نیز در مسیری به طول تقریبی یکصد متر، عملیات جدولگذاری در حال انجام است.