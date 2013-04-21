43 شرکت حقوقی با مجمع خیرین مدرسه ساز لرستان همکاری دارند

علی محمد رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر 43 شرکت حقوقی در امر مدرسه سازی با مجمع خیرین مدرسه ساز لرستان همکاری دارند.

وی با اشاره به تعداد خیرین مدرسه ساز استان لرستان تصریح کرد: در حال حاضر 801 خیر مدرسه ساز در استان لرستان فعالیت می کنند.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان لرستان بیان داشت: از این تعداد خیر مدرسه ساز 122 نفر خانم و 636 نفر نیز مرد هستند.

رضوی یادآور شد: از ابتدای تاسیس مجمع خیرین مدرسه ساز لرستان تا کنون 14 جشنواره سراسری، سه جشنواره لرستانیهای مقیم تهران، چندین جشنواره بانوان خیر مدرسه ساز و جشنواره های شهرستانی توسط این مجمع برگزار شده است.

وی تصریح کرد: در جشنواره سیزدهم این مجمع موفق شد که به 98.5 درصد از تعهدات خود عمل کند و رتبه اول در سطح کشور را در این رابطه از آن خود کند.