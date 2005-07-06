بازديد علمي از مركز علوم و ستاره شناسي تهران

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، همزمان با آغاز زمان تعطيلي مدارس و به منظور غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجويان و با هدف آشنايي بيشتر با علم نجوم و ستاره شناسي واحد فرهنگي اين فرهنگسرا اقدام به برگزاري تور علمي بازديد از مركز علوم و ستاره شناسي تهران نموده است.

در اين بازديد سعي شده علاوه بر آشنايي دانش آموزان و دانشجويان با وسايل و تجهيزاتي كه در اين زمينه به كار مي روند با نظريه ها و تئوري هاي نجومي آشنا شوند.

شركت در اين بازديد كه ويژه بانوان و در گروه سني 12 تا 25 سال است رايگان است.

علاقه مندان جهت ثبت نام در اين اردوي يك روزه مي توانند تا روز شنبه هجدهم تير ماه به واحد هنري فرهنگسراي انقلاب واقع در بزرگراه شهيد نواب صفوي، خيابان كميل شرقي مراجعه و يا جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفنهاي 9-5419057 تماس حاصل نمايند.