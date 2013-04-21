توضیح سازمان لیگ درباره تاریخ های پیشنهادی دو هفته پایانی لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر سازمان لیگ فوتبال کشور در نامه ای به باشگاهها اعلام کرد که در صورت تمایل و توافق با حریفان می توانند دیدارهای باقیمانده خود را در تاریخ های 6 و 13 اردیبهشت ماه برگزار کنند که در این راستا باشگاه فولاد خوزستان مدعی شده، حاضر به تغییر زمان دیدار خود با تیم استقلال نیست.

در همین راستا سازمان لیگ فوتبال در توضیح نامه خود به باشگاهها اعلام کرد: این سازمان به استناد نامه شماره 213/110 مورخ 31/1/92 صرفا باشگاه‌هایی را مخیر کرده است تا در صورت تمایل و موافقت مسابقات باقیمانده خود را در تاریخ‌های 6 و 13 اردیبهشت برگزار نمایند که تاثیری در صدر و قعر جدول ندارند و یادآور می‌شود که مورد اشاره شامل آن دسته از تیم‌هایی مانند فولاد خوزستان و استقلال که مسابقات آنان تاثیرگذار است، نخواهد شد.