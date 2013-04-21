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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۰۷

بیرانوند خبر داد:

جشن زمین پاک در مدارس لرستان برگزار می شود

جشن زمین پاک در مدارس لرستان برگزار می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول آموزش و پژوهش اداره کل محیط زیست لرستان از برگزاری جشن زمین پاک در مدارس استان خبر داد.

بهمن بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های هفته زمین پاک اظهار داشت: امسال هفته زمین پاک با شعار " آب پاک، خاک پاک، انسان سالم" نامگذاری شده است.

وی با اشاره به برگزاری نشست خبری مدیرکل محیط زیست لرستان با رسانه ها طی این هفته گفت: نصب بنر در میادین مهم شهرها، توزیع بروشورهای تبلیغاتی در زمینه زمین پاک و ... از دیگر برنامه های این اداره کل در استان است.

کارشناس مسئول آموزش و پژوهش اداره کل محیط زیست لرستان از برگزاری جشن زمین پاک در مدارس استان خبر داد و افزود: برگزاری همایشها، کارگاههای آموزشی و مسابقات زیست محیطی، برگزاری رزمایش آتش سوزی با همکاری سازمان هلال احمر و سازمان آتش نشانی و سایر دستگاههای مرتبط از جمله برنامه های محیط زیست لرستان در هفته زمین پاک خواهد بود.

بیرانوند بازدید از صنایع آلاینده آب و خاک، افتتاح طرحها و پروژه های زیست محیطی مرتبط با مدیریت پسماندها و تصفیه فاضلابها، برگزاری نشست هم اندیشی با صاحبان صنایع و تقدیر از فعالان حافظ آب و خاک، بازدید عموم از مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست را از دیگر برنامه های این هفته برشمرد.

وی همچنین پاکسازی مناطق تحت مدیریت با حضور دانش آموزان، دانشجویان و سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی استان را از دیگر برنامه ها در این هفته عنوان کرد.

کد مطلب 2037117

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