جشن زمین پاک در مدارس لرستان برگزار می شود

بهمن بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های هفته زمین پاک اظهار داشت: امسال هفته زمین پاک با شعار " آب پاک، خاک پاک، انسان سالم" نامگذاری شده است.

وی با اشاره به برگزاری نشست خبری مدیرکل محیط زیست لرستان با رسانه ها طی این هفته گفت: نصب بنر در میادین مهم شهرها، توزیع بروشورهای تبلیغاتی در زمینه زمین پاک و ... از دیگر برنامه های این اداره کل در استان است.

کارشناس مسئول آموزش و پژوهش اداره کل محیط زیست لرستان از برگزاری جشن زمین پاک در مدارس استان خبر داد و افزود: برگزاری همایشها، کارگاههای آموزشی و مسابقات زیست محیطی، برگزاری رزمایش آتش سوزی با همکاری سازمان هلال احمر و سازمان آتش نشانی و سایر دستگاههای مرتبط از جمله برنامه های محیط زیست لرستان در هفته زمین پاک خواهد بود.

بیرانوند بازدید از صنایع آلاینده آب و خاک، افتتاح طرحها و پروژه های زیست محیطی مرتبط با مدیریت پسماندها و تصفیه فاضلابها، برگزاری نشست هم اندیشی با صاحبان صنایع و تقدیر از فعالان حافظ آب و خاک، بازدید عموم از مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست را از دیگر برنامه های این هفته برشمرد.

وی همچنین پاکسازی مناطق تحت مدیریت با حضور دانش آموزان، دانشجویان و سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی استان را از دیگر برنامه ها در این هفته عنوان کرد.