صبای قم به الوند همدان رسید/ جوانان صبا به قهرمانی نزدیک شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون دو مرحله از مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان باشگاه های کشور سپری شده است و دو گام دیگر تا معرفی تیم های قهرمان و نایب قهرمانی باقی مانده است تا بدین ترتیب پرونده رقابت های فوتبال جوانان کشور بسته شود.

در حال حاضر هشت تیم در مرحله سوم فوتبال جوانان باشگاه های کشور حضور دارند و با انجام بازی های رفت و برگشت این مرحله چهار تیم از گرونه رقابت ها کنار رفته و چهار تیم به نیمه نهایی می رسند که با انجام دیدارهای نیمه نهایی دو تیم برتر راهی لیگ دسته اول فوتبال جوانان باشگاه های کشور خواهد شد.

تیم فوتبال جوانان صبای قم هم اکنون یکی از هشت تیم حاضر در مرحله سوم رقابت های فوتبال جوانان قهرمانی باشگاه های محسوب می‌شود که تا کنون با کسب نتایج خیره کننده دو مرحله از بازی‌های این فصل را پشت سر گذاشته و با امیدواری به قهرمانی یا نایب قهرمانی که مجوز صعود به لیگ دسته اول فوتبال جوانان باشگاه‌های کشور محسوب می‌شود، به مصاف حریفان می‌رود.

جوانان صبای قم همین هفته گذشته بود که توانستند در دیدار برگشت مرحله دوم مسابقات فوتبال جوانان قهرمانی باشگاه‌های کشور برابر جوانان پالایش نفت اصفهان به برتری دست یافته و در مجموع دیدارهای رفت و برگشت به مرحله سوم صعود کنند.

این در حالی است که بر اساس برنامه ریزی فدراسیون فوتبال کشورمان علاوه بر رقابت‌های لیگ‌های برتر فوتبال رده‌های سنی پایه، از امسال قهرمان استان‌ها در رده‌های سنی مختلف در قالب لیگ مناطق نیز با یکدیگر رقابت می کنند و صبا به عنوان نماینده قم در این رقابت ها به مرحله سوم رسیده است.

این در حالی است که مسابقات لیگ‌های برتر فوتبال باشگاه‌های کشور هم اکنون در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و امید برگزار می‌شود و از امسال قهرمان استان‌ها در همین رده‌های سنی به اضافه رده سنی نونهالان برای راه‌یابی به دسته بالاتر با هم مسابقه می دهند و صبای قم با سپری کردن دو مرحله دیگر به دسته اول فوتبال جوانان باشگاه های کشور راه خواهد یافت.

بر این اساس بازی‌های مرحله نخست به شکل رفت و برگشت به انجام رسید تا تیم‌های راه یافته به مرحله دوم مشخص شوند که طی آن تیم فوتبال جوانان صبای قم در مجموع دو بازی رفت و برگشت برابر تیم فوتبال جوانان ارزش ورامین به برتری چهار بر یک رسید و با اقتدار راهی مرحله دوم شد.

در حالی که در نهایت دو تیم برتر به مسابقات لیگ برتر رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و امید فوتبال باشگاه‌های کشور راه پیدا می کنند، فوتبالیست های جوان صبای قم که یک سال از لیگ جوانان کشور به دلیل محرومیت دور بوده اند، گام دوم را نیز محکم برداشته و بار دیگر اقتدار خود در فوتبال جوانان باشگاه های کشور را را غلبه پرگل بر تیم پالایش نفت اصفهان به نمایش گذاشتند.

با توجه به اینکه قهرمان استان‌ها در این رقابت‌ها حضور می‌یابند، سال گذشته تیم فوتبال جوانان صبای قم توانست بالاتر از سایر مدعیان در جایگاه نخست مسابقات لیگ دسته اول فوتبال جوانان باشگاه‌های قم ایستاده و نماینده قم در این رقابت‌ها شود و در مرحله سوم حالا حریف تیم فوتبال الوند همدان است.

