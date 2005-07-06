طرح اتاق امن در حوزه كاري فني و عمراني شهرداري قرار ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي حوزه معاونت فني و عمراني شهرداري تهران در خصوص خبر " طرح اتاق امن ، طرح شهرداري نيست "، توضيح ذيل را ارسال كرده است.

معاون فني و عمراني شهرداري تهران اظهار داشته " طرح اتاق امن در چارچوب حوزه كاري اين معاونت قرار ندارد، بلكه تا آنجايي كه بنده مطلع هستم اين طرح توسط يكي ازمشاوران شهردار تهران و به اتفاق يك گروه از متخصصين دانشگاهي دنبال مي شود و شهرداري حمايت مالي و فني طرح را بر عهده دارد".

مهندس علي آبادي در ادامه افزوده است: با توجه به اينكه مطالعات اين طرح هنوز به صورت كامل پايان نپذيرفته است لذا نمي توان در خصوص جزئيات آن اظهار نظر نمود اما به محض پايان يافتن مطالعات طرح، اطلاعات و اخبار آن توسط مراجع ذي ربط به اطلاع عموم خواهد رسيد.