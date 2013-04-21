33 دانشجوی خراسان شمالی در همایش منطقه ای فعالان قرآنی شرکت کردند

حجت الاسلام عقیل فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر، از شركت 33 نفر از دانشجويان فعال قرآني خراسان شمالی در دومین همایش منطقه‌ای فعالان قرآنی دانشجويان شرق كشور که به میزبانی مشهد و در محل دانشگاه علوم پزشكی این شهر برگزار شد؛ خبر داد.

وی با بیان اینکه این همایش طی روزهای پنجشنبه و جمعه مورخه 29 و 30 فروردین ماه با حضور فعالان قرآنی، حافظان و قاريان قرآن برگزار شد، اظهار داشت: در این نشست فعالان قرآني دانشگاه هاي خراسان شمالي به همراه ديگر فعالان قرآني دانشگاه هاي شرق كشور شامل دانشگاه های كرمان، يزد، گلستان، سيستان و بلوچستان، خراسان رضوي و خراسان جنوبي حضور داشتند.

به گفته حجت الاسلام فرزانه در این همایش از خراسان شمالی 14 نفر از برادران و 19 نفر از خواهران از چهار دانشگاه آزاد اسلامی، علوم پزشكي، دولتی بجنورد و پيام نور جهت هم انديشي با دیگر فعالان قرآنی دانشگاه های شرق کشور شركت داشتند.

وی اضافه کرد: مراسم افتتاحيه دومين نشست منطقه ای فعالان قرآنی دانشجويان شرق كشور در دانشگاه علوم پزشكی مشهد برگزار شد و نخستین روز آن نیز با اجرای چهار كميسيون در آموزشگاه عقيدتی سياسی امام رضا(ع) و نخستین روز آن نیز با اجرای چهار كميسيون با عناوین آسيب شناسی فعاليت های قرآنی، روش های نوين فعاليت های قرآنی، حفظ و تدبر در روش های فعاليت های قرآنی و راهكار های پيوند علم و قرآن برگزار شد.

حجت الاسلام فرزانه هدف از برگزای این همایش را اطلاع رسانی و آگاه سازی فعالان قرآنی دانشگاه ها از هجمه دشمنان و بررسی شرايط كنونی جامعه اسلامی ذکر کرد و گفت: در این همایش منطقه ای چهار كميسيون با عناوین آسيب شناسی فعاليت های قرآنی، روش های نوين فعاليت های قرآنی، حفظ و تدبر در روش های فعاليت های قرآنی و راهكار های پيوند علم و قرآن برگزار شد.

به گفته این مسئول مراسم اختتاميه دومين نشست منطقه‌ای فعالان قرآنی دانشگاه‌های شرق كشورنیز با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين محمديان رئیس نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه هاي كشور و سخنراني رحيم پورازغدي با محوريت بصيرت در قرآن در همان محل برگزار شد.