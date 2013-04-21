نیر رتبه برتر استان در مقاوم سازی مسکن روستایی/ آغاز مقاوم سازی 400 واحد

به گزارش خبرنگار مهر، میرفخرالدین زاهد، ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مقاوم سازی مسکن روستایی در این شهرستان تصریح کرد: این شهرستان با اتمام سهمیه کامل سال گذشته، بیش از تعهدات خود عمل کرده است.

زاهد با تاکید به آمادگی بانکهای عامل برای ارائه تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی طی سال جاری اضافه کرد: در نظر داریم امسال نیز این مهم را با حداکثر سرعت اجرایی کنیم.

فرماندار نیر با اشاره به آغاز مقاوم سازی 400 واحد مسکن روستایی در این شهرستان یادآور شد: این تعداد از محل سهمیه سال جاری مقاوم سازی در نظر گرفته شده است.

وی خواستار همکاری روستاییان با اجرای این طرح شد و افزود: در صورت همکاری روستاییان طرح مقاوم سازی مسکن به سرعت پیشروی کرده و منافع آن نیز متوجه خود روستاییان است.

زاهد تاکید کرد: به دلیل موقعیت جغرافیایی استان اردبیل و واقع شدن آن بر روی گسل زلزله مقاوم سازی مسکن روستایی از جمله ضروریات عمرانی در این منطقه است.