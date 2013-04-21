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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۵۷

حسینی در گفتگو با مهر:

شمار داوطلبان عضویت در شوراهای گلستان به 5350 نفر رسید

شمار داوطلبان عضویت در شوراهای گلستان به 5350 نفر رسید

گرگان – خبرگزاری مهر: دبیر ستاد انتخابات گلستان، آخرین شمار ثبت نام کنندگان چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان را پنج هزار و 350 نفر اعلام کرد.

سید قاسم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد تا پیش از ظهر آخرین روز ثبت نام، علاقمندی خود را برای عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام کرده اند.

وی اظهار داشت: ثبت نام اولیه از این متقاضیان در مراکز آی سی تی روستایی و پیشخوان دولت انجام شد و متقاضیان برای نهایی شدن ثبت نام به بخشداریهای و فرمانداریها مراجعه کرده اند.
 
وی با اشاره به اینکه امروز، روز پایانی ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاست، از علاقمندان خواست در فرصت باقیمانده نسبت به ثبت نام و ارائه مدارک مورد نیاز اقدام کنند.
 
چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 24 خردادماه سالجاری برگزار می شود.
 
گلستانیها، منتخبان خود را برای عضویت در 928 شورای روستایی و 26 شورای شهری بر می گزینند.
کد مطلب 2037126

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