شمار داوطلبان عضویت در شوراهای گلستان به 5350 نفر رسید

سید قاسم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد تا پیش از ظهر آخرین روز ثبت نام، علاقمندی خود را برای عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام کرده اند.

وی اظهار داشت: ثبت نام اولیه از این متقاضیان در مراکز آی سی تی روستایی و پیشخوان دولت انجام شد و متقاضیان برای نهایی شدن ثبت نام به بخشداریهای و فرمانداریها مراجعه کرده اند.

وی با اشاره به اینکه امروز، روز پایانی ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاست، از علاقمندان خواست در فرصت باقیمانده نسبت به ثبت نام و ارائه مدارک مورد نیاز اقدام کنند.

چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 24 خردادماه سالجاری برگزار می شود.

گلستانیها، منتخبان خود را برای عضویت در 928 شورای روستایی و 26 شورای شهری بر می گزینند.