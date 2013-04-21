آموزش و پرورش مراقب افراد سودجو و فرصت طلب باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی ظهر یکشنبه در اولین نشست شورای آموزش و پرورش عنوان کرد: فرهنگ سازی کلیدواژه هر موفقیتی است و بدون شک آموزش و پرورش بستر فرهنگ سازی در همه شئون است.

عزیزی افزود: اگر برای توسعه مطلوب افراد موثر و مقتدر می خواهیم باید توجه خود را به آموزش و پرورش معطوف کنیم چرا که این مجموعه زیربنای رشد و بالندگی هرجامعه ای است.

وی خطاب به اعضای شورای آموزش و پرورش استان تاکید کرد: قطعا هیچ کدام از شما که در مسئولیت های مختلف هستید نمی تواند رمز موفقیت خود را جدای ازآموزش و پرورش بدانید و به تعبیری همه افراد جامعه در هر شغل و منصب و موقعیتی وامدارنظام تعلیم تربیت و دستگاه عظیم آموزش و پرورش هستند.

استاندارهرمزگان در همین راستا آموزش و پرورش را پایه و اساس همه تحولات جامعه دانست و خاطرنشان کرد: لذا با این تعابیر باید این نهاد را بسترساز همه ابعاد توسعه و ذخیره گرانبهای رشد و پیشرفت جامعه دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن هفته بزرگداشت مقام معلم اظهارداشت: باید فرهنگ سازی به گونه ای شود که بزرگداشت و تجلیل از معلمان محدود به مجموعه آموزش و پرورش نباشد و این فرهنگ در جامعه غالب شود که برای تجلیل معلم اقشار مردمی و حتی سایر مجموعه های اداری غیرآموزش و پرورش پای کار باشند که البته این مهم در بحث تجلیل و بزرگداشت همه مشاغل قابل تسری است.

عزیزی همچنین با اشاره به شعار حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، نقش آموزش و پرورش را در تحقق اهداف این دو راهبرد بسیار خطیر عنوان کرد و بیان داشت: انتخابات به عنوان یکی از مصادیق حماسه سیاسی باید مورد اهتمام همه اقشار جامعه بالاخص خانواده بزرگ فرهنگیان باشد تا شاهد خلق حماسه ای بزرگ دراین عرصه خطیر باشیم.

وی توصیه کرد: مجموعه آموزش و پرورش باید مراقب باشند تا کسی از این جایگاه برای مقاصد و مصادیق شخصی استفاده نکند و این ظرفیت خرج افراد با هر فکر و سلیقه ای نشود.

در این نشست همچنین مدیرکل آموزش و پرورش و دبیر شورا ضمن مروری بر مصوبات جلسه گذشته، به ارائه گزارشی از اقدامات ستاد اسکان فرهنگیان پرداخت و اظهارداشت: ستاد اسکان مسافران فرهنگی استان تا پایان تعطیلات نوروزی در مجموع 30 هزار و 152 خانوار را در اقامتگاه‌های نوروزی پوشش داد.

احمد آخوندی افزود: این افراد در قالب 199 هزار و 737 نفر و 586 هزار و 912 نفر روز مسافر بودند.وی همچنین با اشاره به جزییات بزرگداشت مقام معلم یادآورشد: از مجموع شش هزار و 667معلم واجد شرایط ، یکهزار و 776 نفر در مرحله اول برای انتخاب معلم نمونه برگزیده شدند که پس از رقابت اولیه 418نفر به مرحله منطقه و شهرستان راه یافتند.

وی ادامه داد: در نهایت 16برگزیده به مرحله استانی راه یافتند که از این میان یک نفر حائز شرایط معلم کشوری شد.

این مسئول همچنین به بخشی ازبرنامه های هفته معلم اشاره کرد و بیان داشت: برگزاری همایش تجلیل از معلمان استانی، تقدیراز معلمان جانباز و ایثارگر، پیشکسوت ،تقدیرازمولفان با محوریت آثارخلیج فارس ، حضور در گلزارشهدا و جشن ها و آیین های مختلف بخشی از برنامه های این هفته است که در سراسر استان برگزار خواهد شد.

پیگیری مصوبات جلسه گذشته، ارائه گزارش میزان اخذ عوارض از اجرای مواد مالی قانون شورای آموزش و پرورش در سال 91 (بند3ماده 13وماده 16و 18) از دیگر محورهای اولین نشست شورای آموزش و پرورش استان درسال جدید بود.