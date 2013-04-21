واگذاری و تحویل 75 هزار واحد مسکونی به مددجویان / ایجاد 60 هزار شغل

به گزارش خبرنگار مهر، همایون هاشمی روز شنبه در نشست خبری خود ضمن تشریح اقدامات انجام شده در سال 91، افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در سال گذشته شرایط توانمندسازی 120 هزار نفر از مددجویان تحت پوشش فراهم شد و همچنین خدمات ارائه شده در بخش های مختلف به مددجویان 3 برابر شد.

وی از افزایش 2 برابری تعداد مراکز مشاوره خبر داد و گفت: مراکز مشاوره از 500 به هزار مرکز و همچنین تعداد کمپ های ترک اعتیاد از 208 به 600 کمپ افزایش پیدا کرد.

هاشمی به طرح آفتاب نیز اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته این طرح در 16 استان کشور اجرایی شد و بر اساس آن بیش از 11 هزار نفر از مددجویان مشکلات خود را مطرح و نسبت به حل این مشکلات اقدام شد.

رئیس سازمان بهزیستی از چاپ و انتشار اولین کتاب سه گانه زندگی خبر داد و گفت: طی سال گذشته 49 عنوان کتاب منتشر شد.

به گفته هاشمی همچنین در سال 91، تعداد خودروهای اورژانس اجتماعی از 198 خودرو به 298 دستگاه افزایش پیدا کرده است و بر اساس آمارهای موجود 54 هزار و 720 مورد با مراکز مداخله در بحران تماس برقرار شد که این امر نشاندهنده این است که اورژانس اجتماعی در کاهش آسیب و مداخله نقش اساسی داشته و موثر بوده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از 55 درصد اعتبارات سازمان بهزیستی در حوزه توانبخشی اختصاص پیدا می کند گفت: بر اساس پایش پرونده ها 14 هزار پرونده از چرخه تحت پوشش خارج و افراد جدید نیازمندی تحت پوشش قرار گرفته و جایگزین آنها شده اند.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه در سال گذشته اقدامات مناسبی در جهت ایاب و ذهاب معلولان انجام شد، گفت: پرداخت مابه التفاوت سوخت برای اولین بار در سال گذشته میان معلولان توزیع شد و همچنین خودروهای مناسب سازی نیز بین استان های مختلف کشور توزیع گردید.

هاشمی در مورد بیمه درمانی و اجتماعی مددجویان نیز گفت: در سال 91، 20 میلیارد تومان در حوزه درمانی این افراد هزینه شد و همچنین 55 هزار زن سرپرست خانوار و 37 هزار زن و دختر روستایی نیز تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار گرفتند که امسال تعداد زنان سرپرست خانوار به 92 هزار نفر در بخش بیمه ای خواهد رسید.

به گفته وی در سال گذشته، شهریه 18 هزار دانشجو و همچنین 16 هزار دانشجوی معلول پرداخت شد که از نظر کمی حدود صد در صد رشد داشته است.

وی تاکید کرد: یک هزار لب تاب نیز میان دانشجویان مقطع دکترا و کارشناسی ارشد توزع شد. همچنین 180 میلیارد تومان بن در سه مرحله به مددجویان اعطا شد.

رئیس سازمان بهزیستی تاکید کرد: تمامی خانواده هایی که دو معلول یا بیشتر دارند در سال گذشته بدون نوبت صاحب مسکن شده اند که این اقدام در سال جاری نیز مد نظر قرار می گیرد.

هاشمی در مورد برنامه های سال 92 سازمان بهزیستی گفت: تدوین قانون جامع پیشگیری و تدوین طرح جامع کنترل و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، ایجاد خانه های میان راهی و مراکز اقامتی میان مدت برای معتادان، توسعه مراکز مداخله در طلاق، تدوین برنامه ای مدون برای کودکان 3 تا 5 سال و ... از مهمترین برنامه های بهزیستی در سال جاری است.

رئیس سازمان بهزیستی در مورد بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، گفت: این قانون در حال حاضر به هیات دولت رسیده است که قصد داریم با پیگیری های لازم بتوانیم زمینه تصویب آن را قبل از اتمام فعالیت دولت دهم فراهم کنیم.

وی در مورد مناسب سازی معابر و اماکن عمومی برای معلولان نیز گفت: این موضوع یکی از دغدغه های مهم ما تلقی می شود به همین دلیل انتظار داریم که شهرداری ها به خصوص شهردار تهران این موضوع را مد نظر قرار دهد و در مترو و سایر وسایل حمل و نقل عمومی و معابری که معلولان تردد دارند امکانات مناسب برای دسترسی آنها فراهم کند.

به گفته هاشمی اقدامات انجام شده نشان می دهد که شهرداری ها به خصوص کلانشهرها همچنین ما در خصوص مناسب سازی نمره قبولی نگرفته ایم.

رئیس سازمان بهزیستی از راه اندازی اولین مرکز دانشگاه طی 10 روز آینده خبر داد و گفت: این مرکز به منظور توانمندسازی و ارائه آموزش های تخصصی در قالب استاد و شاگردی فعالیت خواهد کرد.

وی در مورد پرداخت مابه التفاوت افزایش مستمری مددجویان در سال 91، گفت: ابلاغیه دولت 3 ماه آخر سال به سازمان بهزیستی ابلاغ شد به همین دلیل ما نتوانستیم این افزایش ها را در 6 ماه به مددجویان پرداخت کنیم اما اعتبار آن را تامین کرده و امسال در تلاش هستیم تا مشکل قانونی آن را رفع و نسبت به پرداخت سه ماه دیگر اقدام کنیم. اما افزایش ما به التفاوت یارانه مراکز نگهداری برای 6 ماه پرداخت شد.

رئیس سازمان بهزیستی در مورد پرداخت حداقل 30 درصد حقوق پایه به مددجویان نیز گفت: این موضوع را در سال جاری پیشنهاد دادیم که امیدواریم با تصویب این موضوع در کمیسیون تلفیق بتوانیم این موضوع را عملیاتی کنیم که مددجویان مطمئن باشند در هر صورت افزایش مستمری ها در سال 92 کمتر از 25 درصد نخواهد بود.

هاشمی در مورد فعالیت اورژانس اجتماعی نیز گفت: گروه های هدف و مراجعه کننده به مراکز اورژانس اجتماعی مداخله در بحران، خدمات سیار و پایگاه های بیمه های اجتماعی، کودکان، زنان، افراد معلول، کارمندان و ... هستند که بر اساس آمارهای به دست آمده مشکلات خانوادگی، کودک آزاری، همسر آزاری، مسائل مرتبط با معلولان، سالمندان و در نهایت خودکشی از جمله مواردی بوده که به این مراکز مراجعه کرده اند.

وی در مورد لایحه اورژانس اجتماعی نیز گفت: با توجه به اینکه آیین نامه اجرایی اورژانس اجتماعی به تصویب دولت رسیده است به همین دلیل دیگر نیازی به لایحه اورژانس اجتماعی نیست. همچنین اولین مرکز فوق تخصصی توانبخشی در کشور به زودی راه اندازی می شود.

وی در مورد اجرایی شدن مشاوره ژنتیک گفت: امیدواریم این موضوع هر چه سریعتر به نتیجه برسد ولی سال گذشته در 5 قطب کشور بنیادهای مشاوره ژنتیک راه اندازی شده که در سال جاری نیز در تعدادی از استانها این بنیادها ایجاد می شود.

به گفته هاشمی آمارهای سال گذشته نشان می دهد که از میان مراجعه کنندگان 175 مرکز مداخله در طلاق یک سوم آنها نتیجه بخش بوده و منجر به سازش شده است.

وی در مورد خانه های سلامت نیز گفت: در هر استان یک خانه سلامت وجود دارد که آمارهای ما نشان می دهد در سال گذشته تعداد افراد در این مراکز با رشد منفی مواجه بوده که این امر نشان دهنده فعالیت های مناسب در بخش های مداخله ای و مشاوره است.

به گفته هاشمی در 31 خانه سلامت موجود در کشور در حال حاضر 364 زن آسیب دیده وجود دارد که این افراد بیش از یک سال است که در این مراکز اقامت دارند و سن اغلب آنان کمتر از 40 سال است.

رئیس سازمان بهزیستی اظهار داشت: استانهایی که مرکز مشترک با کشورهای بیگانه دارند و اعتیاد در آنها زیاد شده و همچنین مهاجرپذیر هستند آسیب های اجتماعی در آنها بیش از سایر استانهاست که البته تهران نیز شرایط ویژه خود را دارد.

به گفته هاشمی طی 5 ماه اخیر 360 نفر از زنان آسیب دیده طی 5 ماه گذشته در تهران ساماندهی شده اند.

وی با اشاره به اینکه طی سال گذشته 137 هزار و 732 نفر از معتادان تحت پوشش برنامه های درمانی سازمان بهزیستی قرار گرفته اند که بر اساس آمارها نسبت به سال قبل آن از رشد 51 درصدی برخوردار بوده و 648 مرکز ترک اعتیاد نیز در سراسر کشور وجود دارد که 7 میلیون نفر جمعیت برخوردار تحت پوشش این مراکز بوده اند.

به گفته هاشمی در سال جاری اولویت برنامه های ترک اعتیاد در محیط های دانش آموزی، دانشجویی و کارگری خواهد بود.

وی تاکید کرد: تعداد تیم های محله محور در سال گذشته 3 هزار و 959 تیم بوده که آموزش های پیشگیری از اعتیاد را در محلات مختلف ارائه کرده اند و همچنین همیاران سلامت روان نیز که 480 پایگاه در سراسر کشور دارند در جهت پیشگیری از آسیب ها فعالیت کرده اند که در سال جاری نیز این فعالیت ها ادامه خواهد داشت.

به گفته رئیس سازمان بهزیستی در سال جاری 1390 تیم محله محور به تیم های قبلی اضافه خواهد شد.

هاشمی در مورد خط اعتیاد 09627، گفت: تعداد تماس گیرندگان با این خط در سال گذشته 225 هزار و 539 نفر بوده که درصد پاسخگویی به آنان 94 درصد بوده است.

به گفته رئیس سازمان بهزیستی درخواست راهکار برای درمان مصرف شیشه، معرفی کمپ جهت نگهداری، کمک به بازتوانی خانواده های معتادان و درخواست معرفی به مراکز دولتی از جمله مهمترین سئوالات مردم با خط ملی اعتیاد بوده است.

وی درباره لایحه فرزندخواندگی نیز به خبرنگار مهر گفت: در مرحله آخر شورای نگهبان 6 اشکال به این لایحه وارد کرد که 5 اشکال آن انشایی و در کلیات آنها مشکلی نیست و یک مورد نیز که مربوط به صدور شناسنامه فرزند خوانده می شود با هماهنگی های لازم که در کمیسیون اجتماعی و ما صورت گرفته امروز در این نهاد بررسی و در صحن مطرح خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد: این لایحه تا یک ماه آینده تبدیل به قانون شود.