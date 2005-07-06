هاآرتص: اسراييل ساخت ديوار حائل را تسريع مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه صهيونيستي هاآرتص، شائول موفاز وزيرجنگ رژيم صهيونيستي با اشاره به اينكه ساخت ديوار حائل دراولويت امور قرار گرفته، دستور داد ساخت اين ديوار بايد تسريع شود.

وي همچنين به منابع رسمي دستورداد تلاشهايشان براي حل و فصل مسائل قانوني ساخت ديوار در مكان هاي مختلف را سرعت بخشند.

قرار است اين مسائل قانوني در جلسه امروز كنيست به اطلاع آريل شارون نخست وزير اسراييل برسد و همچنين اعلام شود كدام بخش هاي اين ديوار تاكنون ساخته شده است و جدول زماني براي پايان ساخت چطور تنظيم شده است.

موفاز اعلام كرد تاكنون 213 كيلومتر از اين ديوار ساخته شده است و هم اكنون ساخت 190 كيلومتر ديگر در حال انجام است.

گفتني است وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي در حال انجام برخي تلاش هاست تا بتواند از ارجاع شدن موضوع ساخت ديوار حائل به سازمان ملل كه از سوي فلسطيني ها دنبال مي شود، جلوگيري كنند.