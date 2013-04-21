جدول و زمان برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان/ امتحانات استانهای گرمسیر از 11 اردیبهشت

عبدالامیر عرفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: امتحانات نهایی خرداد ماه از 25 اردیبهشت ماه در شاخه نظری، فنی حرفه ای و پیش دانشگاهی در سراسر کشور برگزار شده و تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری به اتمام می رسد.

وی با بیان اینکه امتحانات نهایی دانش آموزان تا 20 خرداد ماه به اتمام می رسد، افزود: دستورالعمل نحوه برگزاری امتحانات به تمام مدیران استان ها در سراسر کشور ابلاغ شده است و تمامی امتحانات براساس جدول زمان بندی شده برگزار می شود.

عرفی اعلام کرد: همچنین برگزاری امتحانات استانی و منطقه ای نیز باید در فاصله زمانی 25 اردیبهشت ماه تا 20 خرداد ماه است و با توجه به انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری امکانی برای برگزاری امتحانات خارج از زمان اعلام شده وجود ندارد.

به گفته این مقام مسوول در آموزش و پرورش، با توجه به اینکه آموزش و پرورش یکی از دستگاه‌هایی است که از لحاظ نیروی انسانی در اجرا و نظارت بر حسن اجرای انتخابات و همچنین تامین فضا برای صندوق‌های رای‌گیری در مدارس نقش مهمی دارد، مقرر شده امتحانات زودتر به اتمام برسد تا ضمن آمادگی فرهنگیان برای اجرای انتخابات، مدارس نیز آماده شوند.

امتحانات استانهای گرمسیر دو هفته زودتر برگزار می شود

رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش با بیان اینکه تلاش شده از تشکیل حوزه های کوچک و فرعی جلوگیری شود، توضیح داد: به شهرهای دارای آب و هوای گرم همچون مناطق جنوبی کشور اجازه داده شده است که امتحانات استانی را حداکثر دو هفته زودتر از سایر شهرها برگزار کنند، اما امتحانات نهایی در همان زمان اعلام شده برگزار می شود.

وی درباره سوالات طراحی شده برای امتحانات نهایی گفت: در طراحی سوالات نیز سعی شده که توان و استعداد و قابلیت های عمومی دانش آموزان کشور به ویزه دانش آموزان مناطق محروم لحاظ شود.

عرفی در پایان گفت: نتایج امتحانات نهایی هفته اول تیرماه اعلام می شود. ضمن آنکه دستورالعمل لازم به تصحیح کنندگان اوراق داده شده که نهایت دقت را در تصحیح اوراق داشته باشند.