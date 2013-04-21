عدم حمایت از تولید تنها عامل بیکاری نیست/ فرهنگ جامعه باید تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر، بیکاری از جمله معضلاتي است که هر روز ابعاد گسترده تری می یابد و از جمله تبعات زیانبار اين پدیده مي توان به گسترش فقر عمومی، اعتیاد و گرایش به سوی بزه کاری اجتماعی اشاره كرد.

آنچه كه به نظر مي رسد حاكي از سیاست های غلط اقتصادی و ضعف مدیریت در بدنه اجرایی دولت، به عنوان يكي از عوامل به وجود آورنده بيكاري در جامعه است.

اگر از بيكاري به عنوان يك درد اجتماعي ياد شود، بايد گفت كه بیکاری درد بزرگی است که اگرچه ظاهرا بر اثر عواملی برون زا شکل می گیرد اما این سیاست های کلی یک نظام اجرایی و مدیریتی است که در ابعاد گوناگون اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بر دامنه بیکاری به طرز وحشتناکی می افزاید.

عوامل برون زا مانند گرانی، تورم، پایین آمدن قدرت خرید، نبود صنايع توليدي، نبود ساختارهای قوی اقتصادی و عواملي از اين دست به عنوان علل اصلی گسترش بیکاری در جامعه مطرح است، در صورتی که این تاثیر برنامه های اشتباه، عدم پیگیری پروژه های اجرایی و زیرساختی تبعیض فاحش در تقسیم ثروت ملی، ضعف شدید در بهره گیری از امکانات و منابع و بی برنامگی اصولی در اجرای طرح های توسعه ای بر مبنای قوانین مصوب جاری است که خود نيز باعث انباشت مطالبات و عدم یکنواختی و عدالت در توزيع منابع مالي در سطح کشور شده است.

متاسفانه در شرايط حاضر و كنوني جوانان به مرحله ای از ناملایمات اجتماعی رسیده اند و هیچ امیدی به ورود به بازار کار ندارد و این ناامیدی و سردی بین جوانان کرمانشاهی بیش از نقاط ديگر كشور است.

بالا رفتن سن ازدواج در مقابل پایین آمدن سن اعتیاد قرار گرفته و به دنبال آن شاهد رشد بزهکاری هاي اجتماعي خواهيم بود.

خصوصی شدن بخش های دانشگاهی و آموزش عالی که چون سایر امور بدون برنامه و مطالعات عمیق صورت گرفته سبب شده است تا غالب جوانان از ادامه تحصیل باز مانده و یا در صورتی که وارد دانشگاه شده اند تحصیل را نیمه کاره رها كنند و عطایش را به لقایش ببخشند.

با این شرایط تحصیل در دانشگاه نیز حالت اشرافی و لوکس به خود می گیرد و تنها کسانی می توانند در این زمینه موفق عمل کنند که از پول و توانائی مالی قابل توجهی برخوردار باشند.

خروجی دانشگاه ها خروجی مناسبی نیست

این در حالی است که به دلیل افت امور آموزشی و ضعیف تر شدن برنامه های تدریس که از جمله دلائل عمده بی توجهی به مشکلات و رفاهیات اساتید و بعضا بروز تبعیضات ناروا در بین رشته های دانشگا هی است، موجب شده خروجی دانشگاه ها نیز خروجی مطلوبی نبوده و اکثر فارغ التحصیلان مدت های مدیدی را در بیکاری مطلق به سر ببرند.

با توجه به مسائل ذكر شده نبود يا كمبود اماکن ورزشی، امکانات تفریحی(ابزارهای مفید و سا لم و سرگرم کننده) نيز از جمله عواملي است كه در كنار بيكاري به رشد بزه و ناملايمات اجتماعي مي انجامد.

يك استاد دانشگاه و صاحب نظر كرمانشاهي در خصوص دلايل بروز بيكاري به خبرنگار مهر گفت: بيكاري به عنوان يكي از معضلات جامعه به آيتم هاي متفاوتي وابسته است و نمي توان عدم توجه به توليد داخلي را به عنوان تنها دليل آن برشمرد.

محمد رشيدي افزود: كشور ما پس از انقلاب با كثرت جمعيت جوان مواجه بود و اين جمعيت همچنان روندي افزايشي داشت و از سوي ديگر نيز بلافاصله پس از انقلاب دچار جنگ تحميلي شد و به اين دليل در آن 8 سال دفاع مقدس به جاي اينكه امكانات و ظرفيت هاي كشور در جهت توليد و زيرساخت ها به كار رود براي دفاع از كشور بسيج شد.

وي ادامه داد: پس از دفاع مقدس كشور با مشكلات ديگري چون كمبود فضاي آموزشي نيز مواجه بود، اما به لطف خدا و نظام هم اكنون از اين نظر و كميت فضاهاي آموزشي مشكلي وجود ندارد.

رشيدي در پاسخ به اينكه آموزش هاي صورت گرفته در اين فضا تا چه حد مطلوب بوده و تا چه حد مي تواند باعث موفقيت جوانان در عرصه كار شود گفت: در قياس خودمان با كشورهاي توسعه يافته بايد گفت كه ما هنوز به آن نقطه مطلوب نرسيده ايم اما در طي سال هاي پس از انقلاب رشد خوبي را در اين زمینه شاهد بوديم.

وي تصريح كرد: با توجه به شرايط كشور پس از انقلاب (جنگ و تحريم ها) كشور از نظر رشد علمي در جايگاه مناسبي قرار دارد كه اين خود نشان دهنده رشد فضاهاي آموزشي است اما با توجه به نيروي انساني و ظرفيت هاي موجود امكان رشد بيشتري در اين زمينه وجود دارد.

رشيدي گفت: به عقيده بنده " جوانان ايراني نخبگان جهانند" و استعدادهاي بالقوه اي دارند كه براي بالفعل كردند آن نيازمند بسترسازي مناسب است.

وي تصريح كرد: البته چند سالي است كه به اين مهم توجه شده است اما بايد فعاليت و بسترسازي بيشتري صورت گيرد.

استاد دانشگاه و صاحب نظر در علوم اجتماعي نامگذاري سال را توسط مقام معظم رهبري اقدامي مدبرانه توصيف كرد و گفت: چند سالي است كه رهبر معظم انقلاب در نامگذاري سال ها به بهره وري و توسعه اقتصادي توجه مي كنند و اين نشان دهنده اين مهم است كه كشور هم اكنون نيازمند تلاش بيشتر و شایسته تري در اين عرصه است.

رشيدي افزود: مقام معظم رهبري سال گذشته را نيز به عنوان سال " توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني" نامگذاري كردند، و پس آن مصوب شد كه 20 درصد از درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها به بخش توليد اختصاص يابد كه متاسفانه اتفاق نيفتاد و فشارهاي زيادي را به توليد كنندگان متحمل كرد.

وي تصريح كرد: حركت در جهت شعار سال گذشته و سال كنوني خود يكي از راهكارهاي ريشه كني بيكاري در جامعه است اما متاسفانه تا كنون اقدام قابل توجهي در اين زمینه صورت نگرفته و شايد در جهت عكس اين سياست ها نيز پيش رفته ايم.

این استاد دانشگاه و صاحب نظر در مسائل اجتماعی، گفت: منشا بیکاری را نمی توان تنها در تولید و عدم توجه به آن دانست بلکه عوامل دیگری چون فرهنگ سازی در این زمینه، ایجاد انگیزه تولید در بین صاحبان سرمایه و... از دیگر عوامل موثر در رشد بیکاری است.

رشیدی افزود: اقتصاد ما یک اقتصاد مصرفی است و متاسفانه اقتصاد کلان ما هنوز هم به نفت وابسته است و تا این اقتصاد از انحصار وابستگی به نفت خارج نشود تولید در سایر زمینه ها افزایش نمی یابد.

وی تصریح کرد: برای رسیدن به این باور و اقدامات در جهت کاهش نرخ بیکاری در جامعه باید شعور و فرهنگ جامعه به این سمت سوق داده شود چرا که هم اکنون انگیزه تولید در جامعه ما بسیار کم است و مهمترین دلیل این اتفاق نیز عدم حمایت از سرمایه گذار و تولید کننده است.

فرهنگ سازی در جهت رشد جامعه به سمت تولید باید از دوران کودکی انجام شود

این استاد دانشگاه گفت: فرهنگ سازی در جهت رشد جامعه به سمت تولید و خروج از وابستگی به منابع طبیعی به عنوان ثروت باید از همان زمان کودکی آغاز شده و ما باید کودکانمان را به این باور برسانیم و این حقایق را در ذهنشان شکوفا کنیم.

رشیدی تصریح کرد: اگر انگیزه تولید در جامعه بالا رود مسلما نخبگان جوان نیز به سمت تولید بیشتر پیش خواهند رفت.

وی افزود: ما تا کنون نتوانسته ایم جوانان را به باور ملی برسانیم و این تفکرات را ارتقا دهیم و متاسفانه در نتیجه این اتفاق اکثر دانش آموختگان انگیزه تولید ندارند و اغلب برای تنزل نکردن در شخصیت اجتماعی خود به دنبال استخدام در ارگان و نهاد دولتی هستند تا علاوه بر اینکه شخصیت شان تنزل نکرده به یک حقوق و درآمد نسبتا ثابت برسند.

رشیدی، سرمایه انسانی را پشتوانه عظیم تولید دانست و گفت: عدم حمایت از تولید کنندگان که نمونه بارز آن عدم تحقق اختصاص 20 درصدی درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها بوده که باید در سال 91 به بخش تولید داده می شد و انجام نشد از مهمترین عوامل بیکاری است.

در سال گذشته به بیشتر تولیدکنندگان فشار مالی وارد شد

وی تصریح کرد: در سال گذشته به بیشتر تولیدکنندگان فشار مالی وارد شد و سیاست های دولت در جهت شعار سال پیش نرفت و حتی شاید عکس این اتفاق رخ داد.

این استاد دانشگاه و صاحب نظرگفت: تولید با هزینه های گزافی در بخش های بیمه ای، برق و آب روبرو است لذا برای سوق دادن افراد به سمت تولید و به دنبال آن کاهش نرخ بیکاری در جامعه این هزینه ها نیز باید کاهش یافت و همچنین معافیت هایی نیز در بخش های مالیاتی به تولیدکنندگان اختصاص یابد.

وی افزود: با رونق تولید در جامعه به صورت اتوماتیک نرخ بیکاری کاهش یافته و فرهنگ سازی در این زمینه گام اول در کاهش نرخ بیکاری است.

وی گفت: هم اکنون عمده کالاهای مصرفی ما خارجی و اغلب چینی و بی کیفیت است اما همین کشورها و کشورهایی چون ترکیه، مالزی و ... در 15 سال اخیر به واسطه حمایت از تولیدکنندگان داخلی خود به جایگاه مناسبی از نظر جمعیت مشغول به کار رسیده و رشد اقتصادی بالایی نیز دارند.

وی خاطرنشان کرد: شعارهای سال که توسط مقام معظم رهبری ابتدای هر سال بیان می شود تنها شعار نبوده و باید در عمل به اثبات برسد.

رشیدی گفت: باور ما از تولیدکننده باید یک فرد مجاهد و ایثارگر باشد و با توجه مسئولین به این امر و حمایت از آنان صاحبان سرمایه زیادی جذب خواهند شد و مانع از ورود این افراد به سمت تجارت کاذب می شوند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: دغدغه بیکاری به دنبال رونق تولید از بین رفته و کیفیت بالایی در تولیدات و واگذاری تولید به بخش خصوصی خود موجب رونق تولید خواهد شد.

وی تصریح کرد: متاسفانه مردم نیز اغلب به سمت خرید تولیدات خارجی گرایش دارند و کاهش کیفیت تولیدات داخلی عامل این اتفاق بوده و ما سال به سال شاهد نزول کیفی تولیدات هستیم.

بی کیفیتی تولیدات داخلی یکی از مهمترین عوامل بی توجهی به این تولیدات است

وی افزود: بی کیفیتی تولیدات داخلی یکی از مهمترین عوامل بی توجهی به این تولیدات و رغبت مردم به سمت تولیدات خارجی است و مسئولین نیز باید توجه بیشتری در زمینه افزایش کیفیت و نظارت بر این تولیدات داشته باشند.

وی عدم آموزش کافی در برخی از دروس به خصوص دروس آزمایشگاهی و فنی را از عوامل بی سوادی و ناتوانی جوانان برای ورود به بازار کار دانست و گفت: از دیگر عوامل بیکاری در جوامع همین عدم توانایی افراد در پیاده کردن علوم فراگرفته است و متاسفانه آنچه که هم اکنون به نظر می آید حاکی از این است که نتوانسته ایم دانشجویان غنی را به بازار کار معرفی کنیم.

وی آسیب های روحی و روانی از جمله افسردگی ، تاخیر در ازدواج و به دنبال آن رواج فساد در جامعه را از عوامل بیکاری در جامعه برشمرد و گفت: متاسفانه به دنبال بیکاری مشکلات روانی آرام آرام بروز کرده و فرد را در مواردی به جنون یا به سمت ناهنجاری هایی چون اعتیاد می کشاند و غالب این ناهنجاری ها ریشه در بیکاری جوانان دارد.

وی ریشه عدم ادامه تحصیل در جوانان و به خصوص گروه پسران را در بیکاری دانست و گفت: متاسفانه به علت عدم حضور افراد تحصیل کرده در مشاغل قابل توجه برخی از جوانان به خصوص پسرها ترجیح می دهند تحصیلات خود را نیمه کاره رها کرده و وارد بازار کار آزاد شوند به طوری که در آمار میزان افراد تحصیلکرده و نسبت آن در بین خانم ها و آقایان 70 به 30 بوده و اکثر آقایان از ادامه تحصیل منصرف می شوند.

استاد دانشگاه کرمانشاهی و صاحب نظر در علوم اجتماعی در پایان کارآفرینی و فرهنگ سازی در این زمینه را از مهمترین راهکارهای کاهش نرخ بیکاری دانست و گفت: اگر روحیه کارآفرینی در بین جوانان تقویت و این امر به آنان آموزش داده شود تا حد زیادی شاهد کاهش نرخ بیکاری در جامعه خواهیم بود.

کرمانشاه در سال 91 چهارمین استان با نرخ بیکاری بالا بود

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آخرین گزارش از مرکز آمار ایران استان کرمانشاه در سال 91 چهارمین استان با نرخ بیکاری بالا بوده و نرخ بیکاری در این استان حدود 16 و دو دهم درصد بوده و این رقم حدود 4 درصد بالاتر از میانگین نرخ بیکاری در کشور است.

بر این اساس استان کرمانشاه پس از استان های لرستان با نرخ بیکاری 20 و دو دهم درصد، ایلام با نرخ بیکاری 17 و 3 دهم درصد و فارس با نرخ 16 و 8 دهم درصدی بالاترین نرخ بیکاری را بین استان های کشور داراست.

نرخ بیکاری سال گذشته استان کرمانشاه نسبت به سال ماقبل آن حدود 15 و 7 دهم درصد نیز افزایش یافته است.

نرخ بیکاری استان کرمانشاه در فصل بهار سال گذشته 13 درصد، تابستان 14 و یک دهم درصد، پاییز 18 و 8 دهم درصد و زمستان 18 و 9 دهم درصد بود.

همچنین سهم بخش کشاورزی از اشتغال استان 28 درصد، سهم بخش صنعت 21 و 8 دهم درصد و سهم بخش خدمات 50 و دو دهم درصد اعلام شده است.

طیبه قدمی