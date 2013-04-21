ششمین همایش ملی طب کل نگر در مشهد برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه جان مشهدی قبل از ظهر يكشنبه در جلسه شورای دبیرخانه دائمی ستاد برگزاری سلسله همایش های ملی طب کل نگر ایران در مشهد گفت: پژوهشکده توسعه پایدار روستایی ایران، شرکت توسعه اهداف هزاره جمهوری اسلامی ایران و انجمن طب سنتی استان خراسان و اتحادیه گیاهان دارویی مشهد و بنیاد بین المللی دیابت از شاخص ترین همیاران و مشارکان ششمین همایش ملی طب کل نگر در 20اردیبهشت ماه در مشهد هستند.

وي ادامه داد: این همایش با مشارکت علمی موسسه تحقیقات حجامت ایران موسسه تحقیقات طب سوزنی ایران- انجمن طب سنتی استان خراسان رضوی و شرکت دانش بنیان سورن تک توس برگزار خواهد شد که هرلحظه مراکز مختلف آموزشی و تحقیقاتی اعلام آمادگی کرده اند که در کمیته راهبردی در حال برسی است.

وی با بیان اینکه این ستاد تا امروز در کارنامه خود چهار همایش در سطح ملی و یک همایش را در سطح بین المللی با مشارکت دانشگاه طب سنتی کشور ارمنستان و نخستین و بینار پزشکی کشور را دارد افزود: اینها همه تلاش 5معاونت و 43کارگروه علمی و اجرایی ستاد بوده است.

جان مشهدی افزود: همایش های ملی طب کل نگر که در سال گذشته با مشارکت 53سازمان و موسسه و مرکز علمی و تحقیقاتی و نظارتی برگزار شد گام موثری در زمینه سازی طب اسلامی داشته است.

وي بيان کرد: سال جاری توسط مقام ولایت حضرت امام خامنه ای (ع)بنام سال حماسه اقتصادی نام گذاری شده است و ما وظیفه داریم در این راستا و کاهش هزینه های درمانی مردم گام برداریم.

عضو شورای عالی فناوری اطلاعات طب سنتی ایران ادامه داد: بیش از 7میلیون ایرانیان بیماری دیابت دارند و در جهان بیش از 346میلیون نفر به دیابت مبتلا هستند و درهر8ثانیه در جهان یک نفر بخاطر دیابت جان خود را از دست می دهد.

وی همچنین با اشاره به آنکه بیش از 22هزار دیابتی فقط در مشهد شناسایی شده است افزود: متاسفانه بجزء درد جسمی بیماران باید هزینه های سنگینی را هم برای درمان خود تامین کنند.

وي بيان کرد: 10 میلیارد دلار هزینه دیابت در ایران است که می توان این هزینه را با جایگزین کردن روش های درمانی طب کل نگر به 50درصد کاهش رساند.

جان مشهدی افزود: همچنین قریب به 12میلیون ایرانی فشار خون دارند و همین طور 5میلیاردنفر در دنیا مبتلا به فشارخون هستند.

وي بیان داشت: در همین راستا اعضای 35نفره تیم علمی ستاد محورهای علمی این همایش را درمان فشارخون و دیابت در طب کل نگر انتخاب كرده اند.

وی گفت: در ششمین همایش طب کل نگر درمان بیماری دیابت و فشار خون در طب اسلامی-طب سنتی ایرانی-طب سوزنی و طب هومیوپات مورد بحث و برسی قرار می گیرد.