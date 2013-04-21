مرحله استاني سومين جشنواره هنر مقاومت در اردبيل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اين جشنواره با مشاركت 100 نفر از دانشجويان دانشگاه هاي محقق اردبيلي، فني و حرفه اي، علمي كاربردي و دانشگاه فرهنگيان ظهر یکشنبه در مرکز حوزه هنری برگزار شد.

در كارگاه هنر جهاني مقاومت حاضران در سه رشته هنري نقاشي، كاريكاتور و طراحي پوستر به توليد اثر پرداختند.

به گفته حسام حسن زاده دبير بخش پوستر و كاريكاتور، هدف از برگزاري اين جشنواره توليد آثاري با مضمون مقاومت براي حضوري قدرتمند درعرصه بين المللي جشنواره مقاومت است.

داوري آثار توليد شده در مرحله استاني جشنواره هنر مقاومت را در رشته گرافيك حجت مجرد، حسين آزاد و حسام حسن زاده، در رشته نقاشي مهدي حميدي، خسرو حيدري و بهزاد محبي و در رشته كاريكاتور شهرام رضايي برعهده داشتند.

در پايان این جشنواره براساس آرا هیئت داوران در رشته كاريكاتور شيرين قلي پور، پريسا احمدي اول شدند و امير بيگ زاده و ساناز خادم يحيوي رتبه دوم و زهرا موذني و بهرام تدين به طور مشترك حائز رتبه سوم شدند. در این بخش از اثر سحر جوان بلالي و يلدا هاشمي نژاد تقدير شد.

در رشته طراحي پوسترمحمد بخشعليان و مصطفي شكيبا رتبه نخست را به خود اختصاص دادند، سعيد مجنون و فريبرز اسمعيلي دوم و محمدرضا صديق و آرام علايي به طورمشترك سوم شدند.

در رشته نقاشي زهرا صادقي آذر و هامون علي پور رتبه نخست جشنواره را به دست آوردند، سليمان آقازاده و شايسته داش تيموري دوم و گلناز شعباني و مرجان همدمي به طورمشترك حائز رتبه سوم شدند.

از ديد داوران مرحله استاني اين جشنواره، آثار توليد شده در رشته نقاشي نسبت به ديگر رشته ها از نظر كيفي در سطح پاييني قرار داشت.