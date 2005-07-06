" نيمه غايب " سناپور به چاپ دهم رسيد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، نشر چشمه به زودي كتابهاي : گلهاي معرفت ، نوشته اريك امانوئل اشميت ، باترجمه سروش حبيبي ، و ديوانه بازي ، نوشته كريستين بوبن ، نويسنده فرانسوي ، با ترجمه پرويز شهري و چند روايت معتبر ، نوشته مصطفي مستو ، شناخت اساطير باترجمه احمد تفظلي ، سه قطره خون ، نوشته صادق هدايت ، هايكو ؛ شعر ژاپني و كتاب از اسطوره تا تاريخ نوشته دكتر مهداد بهرام را به چاپ مجدد مي رساند .





به گزارش مهر ، همچنين كتاب ابله نوشته فيودور داستايوسكي ، نويسنده شهير روس ، با ترجمه سروش حبيبي ، توسط اين ناشر در مدت زمان دوماه به چاپ مجدد رسيد .





اين كتاب كه براي اولين باردرسال 1869 در روسيه ودر دو مجلد منتشر شد ، داستان پرنسس مويخكين ، آخرين فرزند يك خاندان بزرگ و ورشكسته است كه پس ازاقامتي طولاني درسوئيس براي معالجه بيماري ، به ميهن خود باز مي گردد . بيماري اوافسرگي عصبي است ولي در واقع مويخكين دچار نوعي جنون شده است كه نمودار آن بي ارادگي مطلق است .

به علاوه، بي تجربگي كامل او در زندگي اعتماد بي حدي نسبت به ديگران را در وي پديد مي آورد . مويخكين در پرتو وجود روگوژين ، همسفر خويش ، فرصت مي يابد نشان دهد كه براي مردمي واقعا نيك و خوش دل در واقعيت جامعه چه ممكن است پيش آيد .

سروش جبيبي مترجم اين اثر، بيش از سه سال زمان صرف برگردان فارسي اين كتاب اززبان روسي كرده است و به گفته وي كوشش بسياري صورت گرفته تا زبان اين اثر به " زبان معيار" امروز ما نزديك باشد . گفتني است كتاب " نيمه غايب " در چاپ دهم به همراه كتابشناسي نقد آن در بيش از 320 صفحه منتشر خواهد شد .