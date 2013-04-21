هیچ ارگانی در میزبانی مسابقات لیگ فوتسال کشور از باشگاه سام حمایت نکرد

سعید کروبی مدیر باشگاه سام البرزدر گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باشگاه سام با تلاش فراوان و صرف هزینه قابل توجه توانسته در دو مرحله میزبان لیگ فوتسال کشور باشد اما متاسفانه این موضوع درنزد مسئولان هیئت فوتبال واداره کل ورزش البرز بی اهمیت است وآنها تاکنون برای دقایقی هم نیامده اند تا ببینند آیا این مسابقات برگزار می شود یا خیر.

وی با گلایه از عدم همکاری ارگان های مختلف در جهت فراهم شدن میزبانی این مسابقات گفت: شهرداری مساعدتی در خصوص نصب بنرهای بازی در سطح شهر نکرد و هیئت استان نیز در روز سوم مسابقات اعلام کرد نمی تواند میزبان بازی های این دور باشد و باید سالن را برای جشن یکی از شرکت های بازرگانی در اختیار آنها قرار دهد. از دیگر سو اداره کل ورزش استان نیز برای در اختیار گذاشتن سالن کمکی نکرد و حتی یکی از هیئت ها که بهره بردار سالن نشاط است برای سه ساعت اجاره دادن سالن درخواست مبلغی غیرمتعارف کرد.

کروبی تصریح کرد: با این شرایط میزبانی را به جا آوردیم و توانستیم با به سرانجام رساندن آن میزبان شایسته ای برای این مسابقات باشیم وهم تیم به عنوان صدرنشین به دور نهایی صعود کند.

مدیر باشگاه سام در پایان گفت: شرایط نامساعدی در کرج برای حمایت از نمایندگان استان در لیگ های کشوری وجود دارد موضوعی که در سایر استان ها کمتر شاهد آن هستیم وهمین مساله باعث دلسردی وبی انگیزگی بخش خصوصی شده است.