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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۰۵

جان نثاري:

جرائم انتخاباتي تاكنون در استان اصفهان گزارش نشده است

جرائم انتخاباتي تاكنون در استان اصفهان گزارش نشده است

اصفهان – خبرگزاري مهر: مسئول كميته امنيتي انتظامي ستاد انتخابات استان اصفهان گفت: فضاي امنيتي استان اصفهان براي برگزاري انتخابات مطلوب و هيچ جرائم انتخاباتي تاكنون در استان اصفهان گزارش نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جان‌نثاري ظهر يكشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر فضاي امنيتي استان اصفهان مطلوب است براي مسائل جاري و تخلفات و جرائم احتمالي انتخابات در كميته امنيتي و انتظامي ستاد انتخابات استان تدارك‌هاي لازم ديده شده تا نظم، انضباط و آرامش حاكم باشد.

وي ادامه داد: براي برگزاري چهارمين دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا و يازدهمين انتخابات رياست جمهوري مشكل امنيتي خاصي بر سر راه برگزاري انتخابات سالم در استان اصفهان نداريم.

مسئول كميته امنيتي انتظامي ستاد انتخابات استان اصفهان بيان داشت: حوزه‌ها و شعب حساس و نيمه حساس در استان اصفهان هنوز به طور كامل مشخص نشده است.

وي با اشاره به اينكه با رشد 40 تا 50 درصدي شعب در استان اصفهان روبرو هستيم، ادامه داد: هنوز استقرار و تعداد نيروهاي امنيتي براي برگزاري انتخابات سالم نهايي نشده است.

کد مطلب 2037155

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