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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۵۷

سلاجقه:

نظارت جدی بر نرخ میوه در کرمان در دستور کار قرار گرفت

نظارت جدی بر نرخ میوه در کرمان در دستور کار قرار گرفت

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون بازرگاني صنعت، معدن و تجارت استان کرمان بر لزوم ارائه فاكتور فروش توسط صنف ميوه فروش به خريداران ميوه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن سلاجقه گفت: با توجه تعهد اخذ شده از ميوه فروشي هاي سطح استان کرمان مبني بر ارائه ميوه با فاكتور از طريق چاپگر به مشتريان، همشهريان در موقع خريد ميوه از ميوه فروشان فاكتور خريد مطالبه کنند.

وی ادامه داد: با عنايت به تبصره یک ماده 15 قانون نظام صنفي واحد صنفي موظف است در مقابل دريافت بها، اجرت و يا دستمزد صورت حسابي شامل نام و نشاني واحد صنفي، تاريخ، مبلغ دريافتي، نوع و مشخصات كالاي فروخته شده و يا خدمات انجام شده به مشتري تحويل دهد.

امعاون بازرگاني داخلی صنعت، معدن و تجارت استان کرمان تصریح کرد: همشهريان در صورت مطالبه فاكتور چاپي و عدم ارائه آن از سوي ميوه فروش با تلفن 124 سازمان تماس حاصل کنند.

کد مطلب 2037158

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