هادی منبتی مدیرعامل موسسه تصویر شهر در گفتگو با مهر با تاکید بر لزوم برگزاری چنین جشنواره‌هایی درباره نقش روحانیت در سینمای ایران گفت: با توجه به اینکه روحانیون در انقلاب اسلامی و زندگی مردم نقش اساسی داشتند بنابراین می‌توانند به عنوان یکی از موضوعات اصلی فیلم‌ها مورد استفاده قرار بگیرد. یکی از بهترین فیلم‌ها که در این زمینه ساخته شده می‌توان به فیلم سینمایی "طلا و مس" اشاره کرد.

مدیرعامل موسسه تصویر شهر افزود: البته باید فیلمسازان توجه داشته باشند تا موضوع روحانیت به عنوان موضوع اصلی در نظر گرفته شده و به شکل صحیح و کارشناسانه به آن پرداخته شود.

وی برگزاری جشنواره "روحانی در قاب سینما" را برای رشد و شکوفایی سینما مفید دانست و توضیح داد: در طول 34 سالی که از انقلاب می‌گذرد چنین جشنواره‌ای برگزار نشده است ضمن اینکه در طول این سال‌ها تنها تعداد انگشت‌شماری فیلم با این موضوع ساخته شده است بنابراین برگزاری چنین جشنواره‌ای می‌تواند ذهن فیلمسازان را باز کند تا با دید بهتری به این موضوع بپردازند.

منبتی ادامه داد: با وجود اینکه روحانیون در جامعه حضور پررنگ و قوی دارند اما تا به امروز به آن اندازه‌ای که انتظار می‌رود به آنها پرداخت نشده است بنابراین برگزاری چنین جشنواره‌هایی به نویسندگان و فیلمسازان کمک می‌کند با شناخت بیشتری به این مقوله بپردازند.

منبتی با بیان اینکه "روحانی در قاب سینما" موضوع تازه و جالبی است، گفت: با توجه به این که این جشنواره نوپاست، انتظار می‌رود با جدیت و انگیزه دست‌اندرکاران به جشنواره‌ای پربار و مهم تبدیل شود تا هر ساله بتوانیم آن را در سطح کشوری و حتی بین‌المللی برگزار کنیم.

نخستین همایش – جشنواره "روحانی در قاب سینما" دهم تا دوازدهم اردیبهشت امسال در سینما فلسطین برگزار می‌شود.