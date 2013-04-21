تعداد داوطلبان انتخابات شوراهای استان هرمزگان به 3006 نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل متقمی‌فر اظهار داشت: از این تعداد 350 نفر برای رقابت در انتخابات شورای شهرها و دو هزار و 656 نفر برای رقابت در شورای روستاها در استان هرمزگان نام نویسی کرده‌اند.

مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری هرمزگان تصریح کرد: از تعداد افراد ثبت‌نامی دو هزار 891 نفر مرد و 115 نفر زن هستند.

به گفته وی امسال برای اولین بار داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی پیش ثبت نام کنند، ولی توجه داشته باشند که حتما کد رهگیری ارائه شده از این دفاتر را به فرمانداری و بخشداری ها جهت ثبت نام نهایی ارائه کنند.

براساس اطلاعیه وزارت کشور مهلت ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور ساعت 24روز یکشنبه اول اردی بهشت سال جاری است.

چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در هرمزگان روز 24خرداد سال جاری همزمان با یازدهمین دوره انتتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود.