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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۰۸

تعداد داوطلبان انتخابات شوراهای استان هرمزگان به 3006 نفر رسید

تعداد داوطلبان انتخابات شوراهای استان هرمزگان به 3006 نفر رسید

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری هرمزگان گفت: تا ساعت 16روز ششم مهلت ثبت نام؛تعداد داوطلبان انتخابات شوراهای استان هرمزگان به سه هزار و شش نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل متقمی‌فر اظهار داشت: از این تعداد 350 نفر برای رقابت در انتخابات شورای شهرها و دو هزار و 656 نفر برای رقابت در شورای روستاها در استان هرمزگان نام نویسی کرده‌اند.

مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری هرمزگان تصریح کرد: از تعداد افراد ثبت‌نامی دو هزار 891 نفر مرد و 115 نفر زن هستند.

به گفته وی امسال برای اولین بار داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی پیش ثبت نام کنند، ولی توجه داشته باشند که حتما کد رهگیری ارائه شده از این دفاتر را به فرمانداری و بخشداری ها جهت ثبت نام نهایی ارائه کنند.

براساس اطلاعیه وزارت کشور مهلت ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور ساعت 24روز یکشنبه اول اردی بهشت سال جاری است.

چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در هرمزگان روز 24خرداد سال جاری همزمان با یازدهمین دوره انتتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود.

 

 

کد مطلب 2037161

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