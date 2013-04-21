اعطای گرنت فرهنگی به استادان/ بودجه فرهنگی آموزش عالی محقق نشد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خواجه سروی امروز در جمع خبرنگاران به مباحثی از جمله پیگیری گرنت فرهنگی استادان، محقق نشدن بودجه 230 میلیارد تومانی بخش فرهنگی، تغییر نام دانشگاهها به مفاخر فرهنگی، بیمه ازدواج دانشجویی، مشاوران فرهنگی و کارنامه فرهنگی دانشگاهها، تاسیس انجمنهای علمی و مسکن مهر اشاره کرد.

محقق نشدن بودجه 230 میلیاردی فرهنگی

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم با بیان اینکه میزان بودجه فرهنگی وزارت علوم طی سال گذشته از 6 میلیارد تومان به 30 میلیارد تومان افزایش یافت، به یک بودجه حمایتی 200 میلیاردی هم اشاره کرد که در اختیار وزیر علوم قرار گرفته بود.

وی در این باره گفت: از این مبلغ، تنها نزدیک به 2.5 میلیارد تومان تحقق یافت و رقمی نزدیک به 228 میلیارد تومان از بودجه فرهنگی سال گذشته محقق نیافت اما با این حال اجازه ندادیم امور فرهنگی دانشگاهها روی زمین باشد و تا حد امکان دستور کارهای سال گذشته را انجام دادیم.

مسکن مهر دانشجویی

خواجه سروی همچنین درباره آخرین وضعیت واگذاری مسکن مهر دانشجویی با بیان اینکه اولویت واگذاری مسکن مهر با دانشجویان متاهل است، گفت: با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی و مدیران شهرهای جدید و مسکن مهر در شهرها، اسامی ثبت نام کنندگان به کل استانها ابلاغ شد و هفته آینده نمایندگان دانشگاههای مادر برای پیگیری امور مربوط به واگذاری مسکن به دانشجویان، معرفی خواهند شد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره ادامه واگذاری مسکن مهر در سال جدید، اظهار داشت: سیاست دولت، ارائه مسکن مهر است که این روند در سال جاری هم ادامه خواهد یافت.

گرنت فرهنگی استادان

اجرایی شدن گرنت فرهنگی استادان در سال تحصیلی آینده از دیگر موضوعاتی بود که امروز معاون فرهنگی وزارت علوم در نشست خبری به آن اشاره کرد.

وی در این باره گفت: پایان هر سال تحصیلی، فعالیتهای فرهنگی استادان بررسی می شود و بر اساس نتایجی که به دست می آید مبلغی به عنوان گرنت فرهنگی برای توسعه فعالیتهای فرهنگی استادان در اختیارشان قرار داده می شود.

فعالیت مشاوران فرهنگی

خواجه سروی در ادامه سخنان خود به فعالیت مشاوران فرهنگی در دانشگاهها اشاره کرد و گفت: استادان دانشگاهها با کسب مجوز از معاونت فرهنگی می توانند به عنوان مشاور فرهنگی، اجتماعی، دینی و سیاسی در دانشگاههای کشور فعالیت داشته باشند.

وی در این باره از دانشگاه تربیت مدرس یاد کرد که در این زمینه دانشگاه آغاز کننده این طرح به شمار می آید.

کارنامه فرهنگی دانشگاهها و امتیاز به غیردولتیها

به گفته این مقام مسئول وزارت علوم، کارنامه فرهنگی دانشگاهها امسال هم مانند سالهای گذشته توسط معاونت فرهنگی وزارت علوم و دانشگاهها منتشر می شود، در این کارنامه به فعالیتهای موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی توجه ویژه ای شده و به آن دسته از موسساتی که در انتخابات ریاست جمهوری مشارکت فعال داشته باشند، امتیاز ویژه ای تعلق خواهد گرفت.

تاسیس یک انجمن علمی به ازای هر رشته تحصیلی

خواجه سروی در ادامه اعلام کرد: در دانشگاههای جدیدالتاسیس به ازای هر رشته ای که در شورای گسترش وزارت علوم تصویب می شود، یک انجمن علمی هم راه اندازی خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد که تعداد کانونهای فرهنگی و علمی دانشگاهها به عدد 3 هزار و 44 برسد.

بیمه ازدواج دانشجویی

به گزارش مهر، غلامرضا خواجه سروی در ادامه این نشست خبری به طرح بیمه ازدواج دانشجویی اشاره کرد و گفت: این موضوع لازم است در مجلس و وزارت ورزش پیگیری شود، امیدواریم در این خصوص مجلس شورای اسلامی بودجه ای منظور کند.

به گفته وی این طرح به منظور اعطای کمک هزینه ازدوج دانشجویی عملیاتی خواهد شد.

تغییر نام دانشگاهها به مفاخر فرهنگی

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، از عدم استقبال دانشگاهها نسبت به تغییر نامشان به مفاخر فرهنگی خبر داد و مهمترین علت این مخالفت را تاثیر این تغییر در رتبه بندیهای بین المللی اعلام کرد.

خواجه سروی در این باره گفت: برخی دانشگاههای بزرگ و قدیمی کشور که 50 سال قدمت دارند هر چند موافق این اقدام هستند اما در کل به علت تاثیر این تغییر نام در رتبه بندی های بین المللی و عدم شناسایی توسط تیم های رتبه بندی، حاضر به این تغییر نام نشدند.

وی اضافه کرد: با پیشنهاد برخی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، قرار شد این تغییر نام تنها در حق دانشگاههای جدید التاسیس مثل دانشگاه سلمان فارسی کازرون اعمال شود.