پرداخت از جیب مردم در خدمات دندانپزشکی بیش از 90 درصد است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا حسین پور قائم مقام دبیر اجرایی پنجاه و سومین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران با موضوع چالشهای تشخیص در دندانپزشکی، اظهار کرد: سهم خدمات دندانپزشکی از بازار خدمات سلامت حدود 15 درصد است و خدمات دندانپزشکی پس از خدمات بستری و دارویی پر هزینه ترین خدمات هستند.

وی ادامه داد: روند شاخصهای سلامت دهان و دندان طی سال های گذشته نشان می دهد با وجود افزایش شمار دندانپزشکان و بدنبال آن افزایش سهم دندانپزشکان از بازار سلامت این شاخصها ارتقای چندانی نداشته است.

قائم مقام دبیر اجرایی کنگره با بیان اینکه حتی آمارهای غیررسمی نشان از بدتر شدن شاخصها طی 10 سال گذشته دارد، افزود: در این شرایط ارتقاء سطح بهره وری و افزایش کیفیت خدمات قابل ارائه می تواند تاثیر فراوانی در کاهش هزینه های پرداختی توسط مردم داشته باشد.

حسین پور گفت: یکی از اصلی ترین راههای افزایش کیفی خدمات قابل ارائه، توجه بیشتر و بهتر به اصول و مبانی تشخیص در دندانپزشکی است. به عبارت بهتر تشخیص صحیح تر به ارائه ی خدمات مطلوب تر و در نتیجه افزایش سطح شاخصهای سلامت و همزمان کاهش هزینه های پرداختی توسط مردم منجر خواهد شد.

وی موضوع اصلی کنگره 53 را نیز چالشهای تشخیص در دندانپزشکی برشمرد و افزود: این کنگره بزرگترین گردهمایی دندانپزشکی و البته بزرگترین گردهمایی علمی کشور است که همه ساله بیش از 6000 شرکت کننده دارد.

براساس این گزارش، پنجاه و سومین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران با موضوع چالشهای تشخیص در دندانپزشکی که از 23 لغایت 27 اردیبهشت ماه جاری در محل برج میلاد برگزار می گردد، دیدگاه ها و تازه های علمی دندانپزشکی و روشهای نوین تشخیصی و درمانی ارائه و مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.