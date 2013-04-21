به گزارش خبرنگار مهر، محمد‌یوسف سپهری‌راد ظهر يكشنبه در مراسم افتتاحیه بازارچه کار‌آفرینی این اداره، هدف برگزاری این نمایشگاه را ایجاد توسعه فرهنگ کار‌آفرینی، معرفی توانمندی‌ها و پتانسیل این ابر شهر به جوانان عنوان کرد.

رئيس آموزش و پرورش نیشابور بيان كرد: نیشابور در بعد توانمندی‌ها در رتبه اول خراسان رضوی قرار دارد به‌طوری که در سال گذشته در رشته‌های کار و دانش و هنرستان دانش‌آموزان ما موفق به اخذ رتبه‌های برتر کشوری شدند.

سپهري راد ابراز امیدواری کرد: بنا به توصیه مقام معظم رهبری در سال "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" بتوانیم گام موثر و مفیدی در توسعه کار و کار‌آفرینی و تحقق آن در معرفی توانمندی‌های هنرستان‌ها برداریم.

وي افزود: ما سعی برآن داریم تا هنرستان‌ها را مکانی بالقوه و توانمند برای تربیت بهترین دانش‌آموران و دانشجویان قرار دهیم که با وجود دارا بودن امکانات بسیار در این شهر این مهم تحقق پذیرفته است.

گفتنی است این نمایشگاه که متشکل از 50 غرفه در زمینه‌های فنی، مهارتی، تخصصی، علمی و ایمانی است از یکم تا پنجم اردیبهشت در دو نوبت صبح و عصر در محل سایت دائمی نمایشگاه‌های نیشابور جنب اداره راه و ترابری آماده بازدید عموم مردم و دانش‌آموزان است.